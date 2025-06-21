研究證實「便秘加速大腦退化」醫生揭排便與認知能力驚人關聯

排便不僅能解決生理需求，還能讓人更清醒？醫師蕭捷健透露，有研究證實，3天才大一次便，大腦跟著老3歲！在解決完人生大事後，不只身體負擔減輕，腦袋也變得更清醒，運動時疲勞來得比較慢，耐力隨之延長。



排便不僅能解決生理需求，還能讓人更清醒？（AI生成圖片）

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台灣減肥醫生蕭捷健日前在臉書粉專分享，發表於2023年的醫學期刊「Neurology」，一項追蹤超過11萬人的大型研究指出，長期排便不順（一周少於3次）的人，認知能力退化程度相當於大腦老了3歲，記憶力退化風險也高出73％。

他提到，該研究請鐵人三項選手，在3種情況下做認知測驗，包含沒大便、自然排便、吃氧化鎂助排便等，結果顯示：排便後的反應時間提早3～4秒，而使用「氧化鎂」者全部表現更佳。

此外，同一個研究團隊更發現，運動前先「清空庫存」的運動員，在高強度的腳踏車測試中，前額葉的血氧能維持更久，疲勞來得更慢，耐力平均延長近4.5分鐘。

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針對此結果，蕭捷健整理出3個原因：

一、增加腦部灌流量

腸道排空後，原本處理腸道壓力的「大腦CPU」和「血液」就能釋放出來，全力支援腦袋與肌肉。

二、關掉背景噪音

就像關掉手機耗電的App，大腦不再被腸道訊號干擾，專注力自然提升。

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三、健康的腸道菌相

有助於神經穩定與認知功能。

他最後表示，民眾在參與重要活動、賽事時，不妨嘗試「先去排便」，或許能讓收穫意想不到的成果！

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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