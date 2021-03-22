拖手兼有性關係　男方2個月後稱只當FWB　港女：當我唔使錢嘅PTGF

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-22 22:00

【FWB／SP／PTGF】兩人之間的關系一直不說清楚，隨時會令大家失望！有港女在討論區上分享，指某次酒後與1名男性朋友到酒店發生關係，之後的2個月甚至是情人節都有一起出街，覺得對方不錯。不過該名男子近日突然表示「追緊1個喺交友App識嘅女仔」，令港女驚覺自己一直只是「唔使畀錢嘅PTGF」。

有港女在討論區上發文，指自己視1名男性為男友並有親密關係，但原來對方只視她為FWB（friend with benefit）。（GettyImages）

立即提名「最強食玩買熱點」即賺高達488「01積分」換人氣雪糕及馬卡龍，快啲參加啦！

港女在討論區上以「佢只係當我係PTGF，仲要唔使錢」為題發文，說自己之前與1名男子「飲大咗上咗酒店」，事後對方對待自己算是不錯，而且近2個月他們都不時見面，「連情人節都有晏就出街」。

意料不到的是，男方近日突然向港女表示，正在追求1名在交友App上認識的女仔，令港女直言「我嗰一刻呆咗」，其後男方更表示一直只當她是好朋友，「只係friend with benefit（意指只有性關係的朋友）」。港女最後感嘆表示，「原來我一直只係佢唔使畀錢嘅PTGF，只係我沉咗船」。

港女自嘆「原來我一直只係佢唔使畀錢嘅PTGF，只係我沉咗船」。（GettyImages）

港女其後在回應網民的留言時提到，2人纏綿過後一直沒有表明關係，「但出街會拖手，所以我誤會咗」。她又提到雙方都有說過調情的說話，所以都明白自己有責任，只是對方像是對待女朋友對待她，令她有錯覺。

有網民留言狠批男方是賤男，「佢當正你係SP」、「只係當你係玩物，一個解悶嘅工具」、「佢只係1個賤男，做齊咁多嘢都只係friend with benefit」。另外有人認為，港女現在醒覺亦未算太遲，「接受唔到呢啲關係就盡快離開，無謂浪費自己青春」。

同場加映：PTGF示愛求做正式男友 軟飯男開供養條件 網民疑作假：夠鐘食藥 ▼ ▼ ▼

PTGF示愛求做正式男友 軟飯男開供養條件 網民疑作假：夠鐘食藥

同場加映：港媽打過百針終受孕誕第2胎 坐月半個月揭老公包養PTGF超崩潰 ▼ ▼ ▼

港媽打過百針終受孕誕第2胎 坐月半個月揭老公包養PTGF超崩潰