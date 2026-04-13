有片！野豬闖墓地食清明節祭品　網民籲勿留祭品　憂積功德變殺生

拜祭完後最好還是將祭品帶走吧！近日網上流傳影片，有野豬在墳場享用孝子賢孫拜祭先人後留下的祭品，吃得津津有味，發出「嘖嘖聲（jap jap聲）」。事件引來網民討論應否留下祭品，有人認為是積功德，「係1種功德嚟㗎，食物唔好浪費，留畀啲野生動物都係1件好事」、「益下佢哋唔好咩？已經搶咗佢哋屋企，唔係連食物都唔放過掛！」。



也有網民擔憂因此令野豬習慣接近人類場所覓食，「野生動物因為留低嘅食物接近人類，陷佢哋於危險之中，難言功德」、「堆野豬習慣喺到搵嘢食，跟住啲人就會報食環，再人道（毀滅）晒班野豬」。



另有自稱曾任職墳場修樹工人的網民說，清潔工人通常在確定拜祭完後，就會將祭品清走，「所以有冇野豬其實冇分別」。



近日網上流傳影片，有野豬在墳場享用孝子賢孫拜祭先人後留下的祭品，吃得津津有味。（Threads@dc__hiking）

有網民4月11日於Threads發文發片表示，「清明偶然見到野豬食他人留低嘅祭品，食到japjap聲，野豬食燒豬野餐。大家拜祭先人後，都係拿走祭品會好啲」。

野豬闖墓地食清明節祭品發嘖嘖聲

影片見到，墓碑前放有1盒燒肉、其他食物祭品及多個紙杯，1隻野豬叼起1塊食物後大快朵頤，發出「嘖嘖聲（jap jap聲）」。

影片見到，墓碑前放有1盒燒肉、其他食物祭品及多個紙杯，1隻野豬叼起1塊食物後大快朵頤。（Threads@dc__hiking）

野豬吃到發出嘖嘖聲。（Threads@dc__hiking）

網民熱議：勿浪費積功德 VS 習慣闖人類場所陷危險

有網民留言表示盼放過野豬，「可能就係人哋祖先嚟，唔好理咁多嘢」、「咪由得佢食啦，有乜所謂」、「天地萬物，留一線，造福後代」、「佢哋都係太肚餓，所以周圍搵嘢食啫，又唔係搶你嘢食，畀條生路行下啦」、「佢唔食，老鼠都會走去食，一係你就唔好擺低」、「一年有幾多日有得佢食，又唔係日日都大量咁有得佢哋食」。

不過也有網民指出，「人類食物野生動物不一定能消化，使用的免洗餐具如果也被動物啃食，還可能會造成腸道堵塞導致死亡，功德沒累積到反而多背1條殺生罪」、「我自己養緊貓貓嘅，純粹真係出於擔心，如果雞嘅骨頭佢哋食咗嘅話會唔會插到啲內臟㗎？」、「香港人冇理由去到而家都仲唔明白，盡量唔好畀野生動物習慣同人類活動接觸、唔好畀佢哋習慣摷人啲嘢食、唔好畀人類嘅生活範圍同佢哋重疊係幫緊佢哋」。

事件引來網民討論應否留下祭品，有人認為是積功德，「係1種功德嚟㗎，食物唔好浪費，留畀啲野生動物都係1件好事」。（Threads@dc__hiking）

也有網民擔憂因此令野豬習慣接近人類場所覓食，「野生動物因為留低嘅食物接近人類，陷佢哋於危險之中，難言功德」。（Threads@dc__hiking）

另有自稱曾任職墳場修樹工人的網民說，清潔工人通常在確定拜祭完後，就會將祭品拿走。（Threads@dc__hiking）

修樹工人揭墳場祭品去向

有自稱曾任職墳場修樹工人的網民說，清潔工人通常在確定拜祭完後，就會將祭品清走，「我曾經係墳場嘅修樹工人，我想講，你哋放喺先人墳前嘅祭品，只要你哋離開墳場之後，係會有外判清潔工人確定好冇人之後拎返去，所以有冇野豬其實冇分別」。

其他網民則回覆，「擺得喺度都係預咗有人會清，唔通會原地消失」、「咁擺得耐係會發臭嘅，清潔工人履行職責，點處理先人或家人應該都唔會怪罪，但其他人撻嘢就係另1回事」。

（Threads@dc__hiking）