清明節前男子掃墓喊累：明年不要再來了　下秒體力透支倒地不治

常說「好嘅唔靈醜嘅靈」，最怕就是一語成讖。馬來西亞日前有男子獨自前往掃墓，由於墳墓位於山坡下方，離開時需要沿梯級往上行，其間他出現氣喘，坐下休息時稍微抱怨「很累啊，明年不要再來了」，詎料這句話竟成遺言，下秒他就因體力透支倒地不起，送院搶救後被宣告不治。



馬來西亞有男子掃墓後抱怨喊累「明年不來了」，詎料一語成讖，體力透支倒地不治。（網上圖片）

獨自往公墓祭拜 火種掉草叢引火警

綜合馬來西亞媒體報道，當地１名57歲葉姓、華裔男子居住在檳城，他於3月28日獨自駕車前往居林縣的義山（公共墓地）祭拜，焚燒衣紙期間疑不慎讓火種掉到草叢堆，繼而引致火警。消防隊於下午12時50分接獲報案，到場後很快將火撲熄，之後發現葉男仍在墳前拜祭，而他神智清醒，承認因其不慎而引起​​火災，並自行收拾物品準備離開。

男子當時獨自駕車，從檳城前往公墓祭拜。（AI生成圖片）

行樓梯離開現氣喘 抱怨喊累：明年不要再來了

由於公墓位於山坡下方，眾人離開時必需沿梯級往上走，葉男上坡時出現氣喘，消防隊隊員曾主動提出攙扶但遭拒絕，只好站在他後方留意情況。葉男之後再步行數級樓梯，忍不住坐下休息，還略帶抱怨稱「很累啊，明年不要再來清明（掃墓）了」。

他步行樓梯離開時抱怨「明年不要再來了」，詎料一語成讖。（AI生成圖片）

疑因體力透支倒地 送院搶救證實不治

據現場消防救援隊隊員表示，葉男休息片刻後疑因體力不支，改用雙手撐地慢慢往上爬，但沒多久就突然倒地不起，他們立刻為其進行心肺復甦術（CPR），葉男過程中一度停止又恢復呼吸，惟送院搶救後終不治。

（綜合）