拜山遇墳場老鼠！大媽偷供奉生果斷正：唔好嘥　獲放行沒報警惹議

拜山遇上「墳場老鼠」！有女生於網上發文表示，清明節翌日（4月6日）去拜山時，目擊1名中年女子偷取拜山生果「斷正」，被發現裝了一大袋，清潔姐姐稱墳場經常出現盜竊事件，無奈道「成日都入晒清潔姐姐數，都賠咗幾次」，不過墳場負責人最終竟放過該中年女子。



有網民驚訝負責人未有報警，「那清潔姐姐賠的錢算甚麼？當然報警啊！」，不過也有網民說，「呢啲報警警察實做嘅，不過為咗個蘋果就好無謂，就算官判刑都係好輕，呢啲人自然會有先人問佢追返個蘋果㗎啦」。有網民指出，拜祭完後應將祭品帶走，「拜完之後自己執返啲祭品啦，食物係畀人食嘅」。



有女生於網上發文表示，清明節翌日（4月6日）去拜山時，目擊1名中年女子偷取拜山生果「斷正」。（AI生成圖片）

該女生4月6日於Threads發文講述事件，她當時「拜拜下聽到好嘈」，見到墳場負責人和清潔姐姐捉住1名中年女子，不讓離開，「聽咗一輪，大概就係個女人係咁拎人哋拜完之後放喺度嘅生果，用1個環保袋裝住咗1大袋，係當場斷正嗰隻」。

拜山遇墳場老鼠！大媽偷一大袋生果斷正

女生說，負責人直指行為屬盜竊，中年女子辯解「我唔知㗎，諗住唔好嘥㗎咋，我第一次嚟」，清潔姐姐質疑「我跟咗你尾好耐，影晒相，睇你咁熟手一定唔係第一次」。

清潔姐姐說，「墳場唔見嘢，成日都入晒清潔姐姐數，都賠咗幾次」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

清潔姐姐：唔見嘢入我數賠咗幾次

女生稱讚清潔姐姐「真係好醒好叻，識得唔打草驚蛇，影埋相有證據斷正」，她其後聽到另1名清潔姐姐說，「墳場唔見嘢，成日都入晒清潔姐姐數，都賠咗幾次」，不過負責人請示上司後最終放過該中年女子。

女生表示，「唔知佢拎返去係自己食/送畀人/賣返出去，環保歸環保，偷嘢還偷嘢，都唔應該係咁做」。

有網民表示，「偷咗邊個嘅，當事『人』會做嘢㗎啦」、「一直以為啲先人食完再畀啲浪浪食，估唔到有人偷」。（《古惑仔之人在江湖》劇照）

網民驚訝負責人沒報警：為什麼放人走？

網民驚訝道，「為什麼上司可以放人走？那清潔姐姐賠的錢算什麼？當然報警啊！」。有網民則說「邊個場？等我哋可以小心啲，樓主功德無量！」、「偷完唔覺佢會食，覺得佢會拎去擺地攤賣畀人，始終會有人買貴嘢畀先人」。

有網民表示，「偷咗邊個嘅，當事『人』會做嘢㗎啦」、「預咗畀露宿者食埋，有時重得滯唔想帶返落去」、「一直以為啲先人食完再畀啲浪浪食，估唔到有人偷」、「平心而論，啲祭品我唔會拎走，清潔姐姐拎去好過當垃圾，問題係，如果注香都未燒完就拿走，畀我都嬲」。

在香港犯盜竊罪可判監幾多年？

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。

（Threads@ritacy__）