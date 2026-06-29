35歲資深軟件工程師擺攤！賣肉蛋堡月入¥5萬勝從前　離職原因曝光

資訊科技從業員向來被視為高收入的族群，但近年人工智能（AI）興起亦為行業帶來隱憂。北京35歲資深軟件工程師劉先生，因厭倦IT行業高壓工作節奏，決定放棄高薪工作，轉行擺攤創業，終憑藉主打高品質食材及透明公開製作的肉蛋堡，每月收入竟高達5萬人民幣（約5.7萬港元），收入遠勝從前。劉先生表示如今已開始聘請員工，籌備擴店，這個另類創業故事引起網民熱烈討論。



劉先生為了生活自由，放棄高薪工作，轉行擺攤創業賣肉蛋堡。（微博@海報新聞影片截圖）

劉先生為了生活自由，放棄高薪工作，轉行擺攤創業賣肉蛋堡。（微博@海報新聞影片截圖）

劉先生為了生活自由，放棄高薪工作，轉行擺攤創業賣肉蛋堡。（微博@海報新聞影片截圖）

劉先生為了生活自由，放棄高薪工作，轉行擺攤創業賣肉蛋堡。（微博@海報新聞影片截圖）

劉先生的肉蛋堡每個5元人民幣（約5.7港元），一天可以買上千個肉蛋堡。（微博@海報新聞影片截圖）

劉先生表示食材不加任何添加劑。（微博@海報新聞影片截圖）

工作高壓身心俱疲 選擇轉行擺攤

據《青島新聞報》報道，劉先生從事IT行業多年，作為資深工程師，長期高強度、高壓力的工作讓他身心俱疲，於是萌生了轉行的念頭。今年他辭去高薪工作，選擇投身小食擺攤創業，擺攤售賣自研配方肉蛋堡，每個售5元人民幣（約5.7港元），經濟實惠。

劉先生辭去高薪工作，選擇擺攤售賣自研配方肉蛋堡。（影片截圖）

談及創業契機，劉先生坦言，除了是因為自己對小食製作的喜好，還有他發現周邊同類攤販較少，存在市場空白的原因。為此他專門研究適合大眾口味的肉蛋堡配方，於每日下午5時準時開攤，全程靠口碑積累客源，漸漸積攢了大批穩定熟客。

劉先生擺攤賣的商品乾淨衛生無添加，這是他的原則，結果吸引大量顧客排隊。（微博@海報新聞影片截圖）

食材高品質 製作過程公開透明

劉先生堅持走高品質路線，主打「優質食材+透明製作」，以此贏得消費者信賴。他特意選用胖東來（河南知名零售企業，以服務與品質著稱）的食用油、山姆會員超市的雞蛋等高規格原料，製作過程亦採取「全開放」模式，堅決不添加任何人工添加劑，環境乾淨衛生。

劉先生堅持走高品質路線，主打「優質食材+透明製作」。（影片截圖）

劉先生堅持走高品質路線，主打「優質食材+透明製作」。（影片截圖）

劉先生表示不在乎質疑 做好自己的經營就好

憑藉口味獨特的優勢，劉先生的攤位生意持續火爆，他稱自己的小攤日均銷量逾千個，每月可收入高達5萬人民幣（約5.7萬港元），收入遠超之前的軟件工程師崗位。但有網民質疑其純利收入是否有5萬，同時指劉先生聲稱轉行是為了自由的說法，「餐飲行業需親力親為，又要預留時間准備食材，又要從早站到晚，過了飯點也要八九點才能結束營業，自由在哪？」。另有人稱餐飲業競爭激烈，一時光爆但未必能長久。

面對外界質疑，劉先生並未過多回應，他回應只想專注自身經營，且已招聘4名員工幫忙打理，同時改進產品味道與優化運營模式，計劃拓展更多攤位，實現規模化經營，用實際經營成果回應外界質疑。

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人與人之間的互信，尤其重要！台灣有民眾途經士林夜市，看到有地瓜球（番薯球）攤檔貼出告示，老闆因要事需暫時離開，請客人自己裝袋和找零，不禁笑稱「台灣人比起攤位，好像更擔心雨傘會被偷」。



不少網民都讚揚台灣人善良，「會不見的都是急迫性物品，比如雨傘、安全帽等等」、「我去地瓜球攤就是為了地瓜球，才不是為了抽屜那區區幾百塊錢，和竊盜前科」、「拜託不要讓沒素質的人破壞了這份信任」。攤檔老闆更親身留言，指當天「（地瓜球）賣得還不錯，而且也沒有少錢」，大讚「台灣人真的很善良！」。



台灣有夜市老闆有要事需暫時離開，留下字條請客人自行包裝兼找續，結局讓人意外。（IG@tgsgnu_71181162）

夜市攤檔老闆有要事 需要離開1小時

「論台灣人的信任程度」，當地有民眾在threads帳號上傳照片，指日前於士林夜市經過1個攤檔，「想說在裝地瓜球的（人）看起來不太像老闆」 ，當她繞到攤檔正前方時就看到1張手寫告示，指老闆因有要事需要離開，讓客人自行包裝和找續，故笑稱「台灣人比起攤位，好像更擔心雨傘會被偷」。

攤檔採全自助模式 客人可自行盛裝和找續

從告示所見，地瓜球攤檔的老闆稱有要事，需要離開1小時，又指一份50元新台幣（約12港元）的地瓜球共有10顆，客人可以自行盛裝，以及在抽屜裏找續，但就對大鈔未必能找錢表示抱歉，貌似完全不擔心成為賊人的目標，惹來網民熱議。

老闆指一份地瓜球售50新台幣，請客人自行包裝兼找續。（threads圖片）

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