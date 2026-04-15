搭捷運讓座給長輩被罵「侮辱我嗎」　網勸：眼神手勢示意後再行動

搭乘交通工具時讓座給有需要的人是一種美德，但在台灣卻時常出現爭議。一名網友發文，稱他近日搭乘捷運時，讓座給一名長輩，卻被對方指責：「你在侮辱我嗎？」讓他感到錯愕。對此，有網友建議可以在讓座前用眼神或手勢示意，較不會發生爭執。



一名網友在Threads發文，表示他搭乘捷運坐在位置上時，發現一位看起來需要座位的長輩，於是起身打算讓座位給他，沒想到長輩直接對他大喊：「我看起來有那麼老嗎？你在侮辱我嗎？」

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原PO描述，當下所有乘客都在盯著他，讓他非常不舒服、也很難過，就算目的地還有3站，他還是提早下捷運了。

此文一出，不少網友肯定原PO讓座的善行，並勸他不要多想：

「你很棒，下次讓位會遇到感謝你的人」

「我覺得你超棒，世界因你溫暖」

「做對的事，當對的人，讚」

「別想太多，淡定的態度和堅定的語氣回他『好』」



更有網友分享類似經歷，有次搭乘捷運時發現一位女生肚子凸出，以為對方懷孕，於是打算讓座給她，未料女生立刻擺出臭臉回應：「我又沒有懷孕。」讓他非常傻眼，明明是出於好意卻被指責，「從此之後都不讓座了」。

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也有網友建議，下次想要讓座前可以先用眼神與手勢提醒對方，表達想讓座的想法，如果對方微笑搖手拒絕，就不必讓座了，如此一來便可以解決類似的糾紛；還有網友勸「對方開口再讓座好」，以免自找麻煩。

捷運讓座事件屢見不鮮，1月底台北有一名68歲的王姓老翁搭乘捷運時不滿20歲潘姓男子未讓座，指責「教育失敗」，雙方起口角，王揮拳攻擊打中潘的臉部，雙方於永春站下車由站務人員報案，警方帶回王依傷害罪函送。

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