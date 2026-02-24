白髮翁台鐵車廂公然食煙　遭乘客勸阻「竟露囂張嘴臉」引全網怒轟

大眾運輸工具上禁止吸煙，不過卻還是有人試圖踩紅線！最近一段影片在網上曝光，可以看到一名老翁不理其他乘客勸阻，直接在台鐵車廂內吞雲吐霧，還囂張地向對方表示「你叫車長啊」，離譜行徑引發網友公憤。



一名網友在Facebook分享一段影片，可以看到一名老翁坐在台鐵車廂內，接著竟然點了一根煙開抽，一名女乘客見狀便走向前說：「先生你要不要熄掉？熄掉我們就沒事，不然我要叫車長了哦。」沒想到老翁態度不佳，僅是點了點頭，示意她趕快叫車長來。

老翁台鐵車廂內抽煙，遭其他人勸阻仍執意繼續抽。（Facebook/hayashi.kozaki）

乘客勸阻遭無視 老翁執意抽煙引眾人側目：

+ 2

女乘客見狀馬上按下車廂的緊急求救鈴，向趕來的列車長說明詳細狀況，並清楚指出事發位置在第三節車廂。然而，老翁卻完全置若罔聞，依舊無視勸阻繼續在車廂內抽煙，引發其他乘客側目。

這段影片在網上曝光，不少網友紛紛留言：

「小孩子吵鬧，至少還能用手摀住耳朵或是戴上耳機來隔絕噪音，但是二手煙卻是要其他人花九秒鐘的時間配戴防毒面具才能避免嗎」

「這位老人家實在是太過分了」

「沒有帶剪刀真可惜，幫他戒煙」



依據台灣《煙害防制法》明確規定，台鐵全線車站（含月台、候車室）、車廂內全面禁止吸煙及使用電子煙。違規吸煙者將會被處以新台幣二千元以上、最高一萬元以下（約500至2500港元）的罰鍰。列車長有權勸阻，也可協助鐵路警察將違規者移送地方衛生局查處。旅客如果發現有吸煙行為，應立即通知列車長或車站服務人員進行處理。

延伸閱讀：內地男子海洋館吸煙拒聽勸 遭白鯨「噴水制裁」 全身濕透極狼狽

+ 13

延伸閱讀：

里長辦公室全面燃燒！ 疑電動車充電釀災

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】