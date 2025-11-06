九巴車窗現CHIIKAWA畫謝禮讓　網民驚：污糟到可以畫畫　九巴回應

被駕駛巴士耽誤的畫家？近日網上流傳照片及影片，有單層九巴車尾滿佈塵埃的玻璃窗上，被人畫上風靡全港的日本人氣卡通CHIIKAWA（吉伊卡哇）角色圖案，並寫上「感謝禮讓」4個大字，引來網民大讚「好cute！」、「畫嗰個人加人工」。



不過也有網民關注九巴的洗車次數，猜測是否太久沒洗車玻璃窗才會滿佈塵埃，「又話晚晚會返車廠洗車嘅，點解咁污糟，污糟到仲可以畫畫」、「係咪得我一個覺得架巴士好污糟」。



九巴回覆《香港01》表示，非常重視巴士車身清潔，巴士每天回廠時均會安排自動洗車機清潔車身，並在主要巴士總站會安排人手，於巴士完成行程後清潔巴士車廂內部；此外，每部巴士都會定期安排進行深層清潔，車長如發現車身或車廂有清潔問題，可向站長或透過內部手機應用程式報告，安排清潔巴士。



有港女於10月24日在Threads發文發相表示，經過見到有單層九巴車尾玻璃窗被人畫畫及寫字，大讚「邊個咁有心畫，成件事好cute！」。照片可見，車尾玻璃窗左邊畫有Usagi（烏薩奇/兔哥），右邊寫上「感謝禮讓」4個大字；另車身右邊玻璃窗上亦畫有Hachiware（小八）及CHIIKAWA（吉伊卡哇）。

九巴車窗畫CHIIKAWA、寫感謝禮讓

該港女兩日後再於帖文貼相指出，於單層九巴車尾玻璃窗見到有新款圖案，雖同樣畫上「感謝禮讓」，不過旁邊的圖案就轉為骷髏頭，似是為配合萬聖節氣氛，未知與被畫上CHIIKAWA的九巴是否為同一輛車，還是分別有兩輛車被畫上圖案。

目擊者讚：好得意！

另有港男於11月4日發文發片表示，終於見到被畫上CHIIKAWA的九巴，大讚「好得意！」。影片見到是同款Usagi圖案及大字，而路線是來往錦田峻巒及荃灣西站的268M。

網民關注清潔度：九巴要洗下車

兩則帖文引來網民留言讚賞，「好靚喎」、「好有心」、「勁可愛！我一定讓！利申：CHIIKAWA粉」、「呢架車應該好多人讓」。

亦有網民關注九巴清潔問題，「九巴要洗下車」、「究竟要經過幾多風與塵先做到」、「成間九巴冇人識洗車，都好耐下」、「洗車呀，嗚啦」、「經常見到樓上車頭玻璃有雀屎」，不過也有網民表示「跑隧道嘅車唔使兩轉就可以咁污糟」。