8旬翁與女子起爭執還咬人　被捕時情緒穩定　上警車後竟離奇死亡

日本各地櫻花相繼綻放，各地賞花遊客絡繹不絕，但在兵庫縣的粉嫩花海中卻發生了一起離奇命案。



一名40多歲的女子在賞花時與8旬翁發生爭執，還被他當場咬傷右手臂。警方隨即逮捕該名咬人的老翁，詭異的是，原本看似情緒穩定的犯嫌，卻在上警車後出現異狀，臉色煞白且意識模糊，送醫後宣告不治，讓這起單純的傷害案蒙上一層迷霧。

示意圖（Unsplash@Tatiana Rodriguez）

女子與8旬老翁發生爭執，還被老翁咬傷，警方逮捕老翁後，老翁竟在警車上逝世：

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日本兵庫縣川西市一處櫻花與油菜花盛開的賞櫻勝地，日前傳出離奇的社會案件。據ANN News報導，案發於4月5日下午1時許，一名49歲的女子在賞花時，向前勸導另一名89歲的無業男子，不料兩人卻因此爆發糾紛，男子更當場咬傷女子的右手臂。警方獲報後，隨即前往現場逮捕涉案男子。

據悉，8旬翁被逮時情緒相當冷靜，並否認相關指控。然而，當警方準備將其帶往警車內時，男子卻突然癱坐在地上，警察雖以擔架將犯嫌抬進車內後座，但他的身體卻出現異狀，不僅臉色蒼白，意識也逐漸模糊，對外界呼喚已無反應，警方隨即為8旬翁解開手扣，送醫搶救約1個半小時後，仍宣告不治身亡。

神戶新聞報導，目前尚無法確定8旬翁是否有慢性病等病史。警方指出，在逮捕過程中並未對男子進行強力壓制，川西警署副署長坂本勝律回應：

男子的死因等細節仍在調查中，但我們判斷當時的逮捕程序是正當且合乎法律的。

離奇的發展也在日本社交平台掀起討論，有人擔心恐怕有感染病毒的風險：

「該不會是感染了什麼吧？」

「日本該不會要上演生化危機了吧」



不少人也擔心遭咬傷的女子恐有心理陰影：

「希望能對那位女性提供某種補償，遇到這種事真的會留下創傷」



也有網友吐槽：

「這老頭絕對是殭屍吧」

「資訊量太大了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】