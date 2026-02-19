香港機場女子如廁上衣漂甩色嬲爆　質疑清潔工：淋完漂白水唔過水

乘飛機去旅行本是開心事，但有女網民在香港國際機場遇到不快事，她稱出發前在閘口去廁所洗手後，深灰色上衣竟被洗手盤上的漂白水漂至甩色，衣服留下一撻撻十分突兀的橙色色塊，她頓時爆嬲，加上已無法換衫，唯有帶着陣漂白水味上機，相當無癮。



不少網民看帖文後亦鬧爆，「衫甩色事少，清潔用品使用錯、清理唔徹底係可以好危險」、「好彩唔係直接掂到皮膚」。



樓主出發前在機場的廁所洗手，上衣被漂白水弄至一撻撻甩色，感到憤怒。（Threads@disapointedtosociety）

深灰色上衣，出現兩處被漂甩色的橙色色塊。（Threads@disapointedtosociety）

出發前衣服被漂甩色勁嬲

有港女網民在Threads上發文，指「活咗咁耐，第一次發生」，稱在香港國際機場212閘口的女廁，「洗完手就發現件衫bleach（漂）咗」，她認為是清潔工人「淋完漂白水唔過水」，相信不少人的衣服也會被漂甩色，令她十分不快，「好嬲呀，件衫我好鍾意㗎 ，仲要現家無得換，成陣漂白水味去旅行」。從相片可見，樓主的深灰色上衣，出現兩處被漂甩色的橙色色塊。

有網民表示之前在機場遇過同類事件。（資料圖片）

網民：好彩唔係直接掂到皮膚

帖文引來不少網民留言，「唔怪之得，我諗咗好耐點解我褲腳位，有幾噠bleach咗，百思不得其解，原來有機會係咁樣整到」、「試過去公園行過以為只係洗過地，啲水彈到條新褲一點點漂到變色，原來係漂白水」、「衫甩色事少，清潔用品使用錯、清理唔徹底係可以好危險」、「我都試過，公司啲清潔工抹洗手盤下面啲櫃，直接用漂白水抹」、「漂白水勁毒，平時家居清潔好少直接抹嘢」、「好彩唔係直接掂到皮膚」。

