星男童帶玩具槍被機場保安攔下　全家無法登機多花$18,000買機票

男童將玩具槍放登機行李，結果被安檢攔下錯過航班。新加坡有一家四口日前從樟宜機場乘搭新加坡航空公司客機前往廣州，結果在登機前安檢時，被發現7歲兒子的登機行李上藏有1把玩具槍，按規定要由駐機場輔警處理。這家人等了差不多半小時，駐機場輔警到場時離客機起飛只剩3分鐘，最終目送飛機離去，要多花3,000新元（約1.8萬港元）買機票。



新加坡樟宜機場（樟宜機場Facebook專頁）

搭新航去廣州 隨身行李有玩具槍被攔下

事發於3月15日，新加坡家長鄧小姐在分享，一家四口原定上午8時5分在樟宜機場乘搭新加坡航空公司客機前往廣州度假，辦好出境手續去登機口安檢時。保安發現其兒子的隨身行李有把玩具槍，屬疑似違禁品。

剩3分鐘起飛 曾主動提丟棄玩具槍

機場保安表示，流程規定必須等候機場輔警到場作核實及紀錄後才可放行。一家人等了約25分鐘，航空公司稱收到通知，但最多只能將登機門保留到正式起飛的時候。輔警趕到時只剩3分鐘，機門準備關閉，鄧小姐指一家人驚慌得請求加快處理，曾主動提出可以丟棄玩具槍。

最終等到機場輔警到場處理完畢時，飛機已起飛。她最終要多花3,000新元重新購買機票。

事主一家曾請求機場安保人員加快處理，但仍需按正常程序，最終錯過了航班。（AI生成圖片）

機場禁帶清單明確列出玩具槍要托運

當地傳媒指，如安檢過程中發現疑似武器時，安檢人員無權自行處理，必須通報駐機場輔警現場鑑定及簽署法律文件。樟宜機場的禁帶物品清單內，也清楚列出玩具槍禁止隨身攜帶，必須托運。

事主的7歲兒子將1把玩具槍放入隨身行李內，被安保人員發現。（示意圖／資料圖片）

家長理解安保人員決定 承認未負責檢查兒子行李

鄧小姐接受報章《新明日報》及《Mothership》訪問，她和丈夫育有一對7歲龍鳳胎，兒子有自理能力又很乖，懂自己收拾行李，她承認要負起家長的審查責任，發文用意是提醒其他家長而非投訴，她理解安保人員做法是在保障乘客安全。

新航曾提供夜機機票 憂耽誤行程終自費

鄧小姐和丈夫視今次事件是「育兒課」，事後2人冷靜對孩子解釋來龍去脈及機場安檢的重要性，即使一件玩具都可能在旅程中造成問題，希望帖文可幫到其他家長免犯同樣錯誤。

她又透露，新航其實有提供晚上起飛的免費機票，但夫妻覺得該航班要午夜才抵達，會延誤入住廣州的酒店及交通對接，決定自費購買當日其他航空公司下午飛到廣州的單程機票。

（綜合）