女嬰腹痛不止　揭患膽總管囊腫延誤治療恐患癌　醫生提警惕3症狀

嬰兒哭鬧未必是吃太飽消化不良。深圳1名1歲半女嬰腹痛不止哭鬧，家人以為是消化問題送院，醫生診斷她患了先天性膽總管囊腫，致使膽管炎，造成肝功能受損。經微創手術後，目前女嬰已康復出院。有內地醫生提醒，孩子反覆腹痛可大可小，如伴隨2個情況應立即求醫，萬一是膽總管囊腫，延誤治療恐導致肝硬化，甚至惡化成膽管癌。



深圳1名1歲半女嬰婷婷因腹痛哭鬧，送至醫院就醫確診膽總管囊腫。（AI生成圖片）

女嬰腹痛以為消化不良 求醫揭患膽總管囊腫

據內媒《都市時報》，深圳1歲半女嬰婷婷（化名）因腹痛不止哭鬧不停，家人本以為是消化不良，安撫無效才送院。寶安區婦幼保健院兒外科診斷婷婷不是患簡單的腸胃炎，而是「膽總管囊腫」，又因膽汁淤積誘發了膽管炎，肝功能受到嚴重損傷。

醫生提醒，孩子腹痛切勿輕易判定為腸胃炎，若伴有反覆腹痛、黃疸和濃茶色小便，務必警惕膽總管囊腫。示意圖。（AI生成圖片）

資料來源：「羅思文醫生」微博

醫生提醒，「孩子腹痛切勿輕易判定為腸胃炎，若伴有反覆腹痛、黃疸和濃茶色小便，務必警惕膽總管囊腫」。示意圖。（AI生成圖片）

醫生先通過禁食、靜脈注射、抗感染等療法緩解婷婷腹痛，此後做「經臍單孔腹腔鏡膽總管囊腫根治手術」。因屬微創手術，傷口小恢復快，婷婷術後3天就可正常飲水了，一周後她狀況良好已順利出院。

醫生指如「隱形炸彈」 延誤治療恐肝硬化甚至患癌

膽總管囊腫是兒童肝膽系統內的「隱形炸彈」。內地外科醫生博主「羅思文」表示，膽總管囊腫是一種先天性膽道畸形，即膽總管出現囊性擴張，早期症狀不明顯，一旦發作可能引發膽汁淤積、膽管炎，甚至嚴重損傷肝功能。

膽總管囊腫若延誤治療，可能引發肝硬化、膽管癌等嚴重後果。他提醒，若兒童反覆腹痛、出現黃疸和濃茶色小便等症狀，務必及早求醫。