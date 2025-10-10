半歲男嬰遭家中比特犬咬爆頭亡！鄰居小孩曾被攻擊　父母下場悲慘

美國俄亥俄州發生比特犬咬死嬰兒悲劇。1名6個月大男嬰在家中被自家飼養的比特犬撕咬頭部死亡。而事發前一年，該惡犬亦曾襲擊鄰居的小孩，顯即存在一定危險性，而男嬰的父親是狗主，卻在沒有成年人看管下，任由犬隻與男嬰留在同一個房間中，兒子慘被咬斃。案發後，男嬰的父母雙雙被捕，最終父親承認誤殺罪，母親則認危害兒童罪，案件押後判刑。



6個月大男嬰萊奧在家中慘被父親飼養的比特犬咬死。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於2024年4月28日，死者是只有6個月大的萊奧（Royal Bates），當日31歲父親貝茨（Blake Bates）與母親艾史密斯（Alyssa Smith）留下萊奧與另1名小孩在家，與貝茨飼養的比特犬基洛（Kilo）在同1個房間內。其間基洛突然撲向萊奧，襲擊及撕咬他的頭部，導致萊奧頭骨碎裂受創。

檢察官痛斥這宗是「本可避免的悲劇」

檢察官格羅根（Ray Grogan）痛斥，「這隻狗基本上壓碎了孩子的頭骨，結果導致孩子的大腦嚴重受損」，萊奧送院後證實死亡。他指這是宗本來可以避免的悲劇。

比特犬基洛事後已遭人道毀滅。（影片截圖）

男嬰父母貝茨及史密斯分別承認誤殺及危害兒童罪，貝茨將於10月27日判刑。（影片截圖）

格羅根在新聞稿中指貝茨明知犬隻具攻擊傾向，因在事發前一年，犬隻已曾試圖咬傷鄰居的孩子，貝茨曾因此被指控和受到警告，沒料到卻重蹈覆轍，仍任由犬隻自由地接近嬰兒，導致兒子被咬死。檢察官直指「這種魯莽行為必將招致嚴重後果」，強調寵物飼主應對狗隻行為負完全責任，尤其在有孩童的環境中，更應謹慎防範。而基洛於事後被帶走及已施以安樂死。

父母認誤殺及危害兒童罪候判

法庭指出，貝茨除了承認誤殺罪外，另牽涉勒頸與越獄未遂等罪，而史密斯也承認控危害兒童罪，目前尚未判刑。而貝茨將於10月27日面對判刑。