祖母採屋頂野菇做晚餐！誤吃兩大毒菇　4歲孫入ICU搶救4天狂洗腎

亂吃野菇是在玩命。內地1名祖母發現家中屋頂長出野菇，由於長得很像市場的食用菇，便摘來做晚餐，結果和兒孫一家三口食用後全部不適屙嘔，吃最多的4歲孫兒更要入深切治療部搶救4天才走出鬼門關。醫生和菌類專家商討後，高度懷疑吃了兩種毒菇，包括全國毒菇中毒致死率最高之一的「白毒傘」的鵝膏菌。



醫生提醒，野菌未必顏色鮮艷才有毒，許多毒菇和一般食用菇外表相似，故切忌採野菇吃。



泉州1名4歲男童誤吃毒菇，留醫深切治療部搶救4天。（福建衛生報）

屋頂長野菇似食用菇

入秋多野生菇菌，也是內地吃野菇中毒高峰期，近日福建泉州有一家三口集體食野菇中毒。9月24日，當地1名祖母發現家中屋頂長出幾種野菇，看來和市面上的食用菇很像，即採下做成晚餐一家三口共享野菇滋味。4歲孫仔小斌（化名）吃了許多，兒子回家後也吃了兩口。

孫仔連續嘔吐10多次 留醫ICU搶救4天

晚餐後2小時，一家三口紛紛出現腹痛和嘔吐，其中小斌連續嘔吐10多次、屙了2次黃綠色水稀便，猜到是吃了「毒菇」，父親立即自行催吐，抱起小斌和帶上剩下的野菇到泉州市婦幼保健院。

急症人員見到小斌面色蒼黃、嘴唇發柴且精神萎靡，馬上安排洗胃，及後轉入重症監護室搶救。小斌留醫期間要接受血液凈化 （洗腎）、胃腸凈化、導瀉通便、活性炭吸附毒素等治療，需每天觀察其肝腎功能，一度出現低血壓性休克情況危急、經4天搶救，其肝腎功能已漸漸恢復，經半個多月治療已出院。

疑誤吃鵝膏菌及大青褶傘

祖母指所摘的野菇顏色不鮮豔，家人說不出具體品種及吃了多少。醫生只能結合剩餘野菇樣本、小斌病況及上海和雲南的菌類專家意見，推斷他是「野生菌胃腸型中毒」，高度懷疑和鵝膏菌、大青褶傘有關。

俗稱「白毒傘」的鵝膏菌是全國毒菇中毒致死率最高的品種之一。（資料圖片）

「白毒傘」鵝膏菌佔吃毒菇身亡個案90%

福建衛生報指，俗稱「白毒傘」的鵝膏菌是全國毒菇中毒致死率最高的品種之一，佔所有食毒菇中毒身亡個案的90％。其菇身雪白、菌柄上有菌環、基部呈球形有菌托，常被誤認作俗稱「白蘑菇」的白條蓋鵝膏。

而大青褶傘則常被誤吃後引發腸胃炎，有「胃腸炎型毒菇冠軍」之稱，幼時白色，成熟後變為淡綠、青褐、灰綠色，也常被誤以為可食用。病人食後半小時至3小時內會出現劇烈惡心、嘔吐、腹痛及腹瀉，嚴重會脫水甚至休克。

大青褶傘則常被誤吃後引發腸胃炎。（湖北省衛生健康委員會）

誤吃毒菇可奪命 醫生勸勿吃野菇

醫院重症學科主治醫生許成娜提醒，毒菇不一定顏色鮮艷，許多含劇毒的蘑菇外觀和市售食用菇相似，毒菇毒素化學成份穩定，一般烹調無法破壞其毒素，誤吃後可引致腸胃炎、肝腎受損，爆發性心臟衰竭甚至死亡，就算表面看似無事，但有時中毒後會出現「假癒期」，似乎好轉實際惡化。她指涉事兩菇常會在下雨後出現在草坪、菜田、路邊和公園出現，民眾切記不要採野菇、不要在路邊攤買野菇、不要吃來源不明或不認識的蘑菇。

市民誤吃毒菇後出現不適要馬上停止食用，盡快求醫，意識清醒的成年人要嘗試催吐，但嬰幼兒切忌亂催吐以免窒息，求醫前也要盡量保留菇類樣本及拍攝清晰照片方便醫生辨別。

