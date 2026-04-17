傳東涌2元阿伯逃票「斷正」發爛渣報警！港鐵揭心酸真相全網力撐

【港鐵／逃票／2元乘車優惠／兩蚊兩折】今時今日，有圖未必有真相。本港Facebook群組「車cam L（香港群組）」近日瘋傳相片，指港鐵東涌站有老伯老婆婆逃票「斷正」被職員查獲，聲稱忘記拍卡並「發爛渣」，港鐵職員即時報警處理。



相片引來不少網民批評老伯老婆婆離譜，「輕鐵都仲有得扮下，呢啲站邊個信佢唔記得呀？」、「兩蚊都唔比，咁就畀$1,000」。



然而港鐵回覆《香港01》查詢時，透露事件真相並非逃票問題，而是造成多名乘客受傷的事故，要報警及召喚救護車處理。真相揭盅後，網民轉為關心老伯老婆婆有否受傷，又批評「看圖作文」。



乘搭港鐵要按規定支付車票。（資料圖片）

事緣有網民於4月15日下午2時許在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布相片，聲稱港鐵東涌站有老伯老婆婆逃票被職員查獲，其間一度發難，港鐵職員要報警處理，「扮唔記得拍卡（逃票）遭斷正，仲發爛渣？港鐵即時報警」。

網傳港鐵東涌站長者逃票發難 職員發難

相片見到，1名老伯及1名老婆婆站在港鐵東涌站往A、B出口扶手電梯旁邊，同場還有1名港鐵職員和1名警員，似乎正在處理事情。

相片見到，1名老伯及1名老婆婆站在港鐵東涌站往A、B出口扶手電梯旁邊，同場還有1名港鐵職員和1名警員。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

相片見到，1名老伯及1名老婆婆站在港鐵東涌站往A、B出口扶手電梯旁邊，同場還有1名港鐵職員和1名警員。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民批「逃票」離譜

不少網民看過相片批評老伯老婆婆「逃票」離譜，「輕鐵都仲有得扮下，呢啲站邊個信佢唔記得呀？」、「兩蚊都唔比，咁就畀$1,000」、「搭公共交通工具，有乜可能唔記得拍咭出入，又唔係第1次乘搭」、「2蚊都逃？」。

但亦有網民質疑事件真偽，「都未拍卡，check乜？」、「看圖作文，你話點咪點囉」。

港鐵揭開真相非逃票

港鐵回覆《香港01》時揭開事件真相。（資料圖片）

港鐵回覆《香港01》時，揭開了事件真相。港鐵表示，根據記錄，4月15日早上東涌站有乘客於扶手電梯上懷疑失平衡跌倒，導致其他乘客受傷，職員隨即到現場協助乘客，並報警及召喚救護車。

港鐵逃票罰款多少？

根據《香港鐵路附例》，乘客逃票可被徵收附加費，金額1,000元。另根據《港鐵附例》第14A條「沒有繳付車費等」，任何人不得在未付或拒付按照附例可徵收的任何車費、附加費或其他款項情況下離開已付車費區域，違者最高罰款5,000元。