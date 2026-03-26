港鐵中環阿叔用2元優惠斷正！5職員包圍「震撼教育」　結局獲激讚

【2元乘車優惠／兩蚊兩折／港鐵／逃票】年滿60歲長者才能透過樂悠卡使用2元乘車優惠！本港社交平台Facebook及Theads近日流傳相片，指港鐵中環站有大叔疑違規使用2元乘車優惠，被至少5名港鐵職員查票「斷正」，其間港鐵職員以普通話禮貌地向大叔「震撼教育」，解釋未到60歲無法使用2元乘車優惠，並且要罰款。港鐵職員做法獲網民激讚，「做得好！」、「好貼心」。



港鐵回覆《香港01》表示，根據記錄，事件於3月19日發生，車站人員於中環站查票期間，發現有乘客懷疑逃票入閘，即時跟進；由於該乘客未能出示有效車票，職員按《港鐵附例》向他徵收附加費。



乘搭港鐵必須支付正確車資。（資料圖片）

乘搭港鐵要使用正確車票。「車cam直擊 (香港)」等Facebook群組及Theads專頁近日流傳相片，上載者指港鐵中環站有大叔涉嫌違規使用2元乘車優惠，被港鐵職員查票截獲，其間港鐵職員以普通話向大叔解釋，「你沒有到這個歲數用不了這種卡，還要接受處罰，你明白嗎？」。

大叔逃票被港鐵職員斷正「震撼教育」

相片見到，大叔站於「中環站街道圖」旁邊，至少有5名穿着港鐵制服的男女職員在場處理。（Facebook群組「車cam直擊 (香港)」）

相片見到，大叔站於「中環站街道圖」旁邊，至少有5名穿着港鐵制服的男女職員在場處理。（Facebook群組「車cam直擊 (香港)」）

從相片見到，現場為港鐵中環站往B、C、D出口方向，1名穿藍色長袖上衣、戴口罩大叔拿着手抽袋站於「中環站街道圖」旁邊，至少有5名穿着港鐵制服的男女職員在場處理。

網民讚港鐵職員做得好：好貼心

事件引來網民熱議，紛紛讚賞港鐵職員做法，「做得好！」、「好貼心」、「支持嚴正執法」。

港鐵逃票罰款多少？

根據《港鐵附例》，無繳付車費最高可罰款5,000元。（資料圖片）

根據《港鐵附例》第15條「車票遺失、損壞或過期而乘搭列車」，持有特惠車票但該人並不符合發出該車票的任何條件，該人即被視為並無繳付車費，最高可罰款5,000元。