【港鐵／逃票】作為家長應以身作則正確教導子女觀值觀。本港Facebook群組及Threads流傳相片及影片，有乘客目擊疑似荔枝角港鐵站內，有家長帶同小朋友「跳閘」逃票，結果「斷正」被多名港鐵職員包圍，小朋友更被嚇哭，感嘆對小朋友造成「一世嘅陰影」。影片上載者則指出，小朋友後來於扶手電梯上被港鐵職員拉扯，最終離開了車站。



事件引來網民熱議，指摘家長離譜，大讚港鐵職員「做得好」，「陰影係佢父母做錯而造成」、「幾蚊都慳！教壞曬啲細嘅！」、「捉得好！唔捉對其他人唔公平」。不過亦有網民指出，在扶手電梯拉扯小朋友可能造成危險，隨即有網民反駁「企定定俾人查，又點會有拉扯同身體接觸呢，凡事都有因果關係」、「如果叫得佢停就唔使拉扯佢啦！」、「切勿再助長逃票！」。



港鐵回覆《香港01》表示，3月29日港鐵人員在荔枝角站大堂查票期間，留意到1名女乘客和同行小童一起出閘，閘機的特惠燈號亮起及發出特惠車票聲響，職員於是上前查票，由於女乘客出示的成人八達通沒有有關出入閘紀錄，職員按程序向她徵收附加費，其間該女乘客拒絕合作，並拉着小童推開職員，最終離開車站，職員已就事件報警。港鐵呼籲乘客，必須繳付正確車資乘車，如遇查票亦應配合檢查，同時乘客應留意同行兒童安全。



荔枝角港鐵站內有家長帶同小朋友「跳閘」逃票，結果「斷正」被多名港鐵職員包圍。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

乘搭港鐵不應逃票！有網民於3月29日晚上在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布相片，指港鐵站內有家長帶着小朋友「跳閘」，當場「斷正」被數名港鐵職員包圍，小朋友更「被嚇到大哭」，感嘆事件對對小朋友造成「一世嘅陰影」。

港鐵母子「跳閘」逃票斷正被多名職員包圍 小朋友大哭

從相片見到，港鐵荔枝角站往B出口位置閘外，有1名女子與1名小朋友站在靠牆位置，被至少4名港鐵職員近距離包圍，場面緊張。

港鐵荔枝角站往B出口位置閘外，有女子與小朋友被至少4名港鐵職員包圍。（Threads@david60_2）

扶手電梯拉扯惹質疑

另有網民在Threads發布後續影片，指相關小朋友之後在荔枝角B2出口扶手電梯上，被港鐵職員拉扯，有路人認為職員做法有問題，報警處理，而相關小朋友離開了車站。

影片上載者指，相關小朋友之後在荔枝角B2出口扶手電梯上，被港鐵職員拉扯。（Threads@david60_2）

影片上載者指，相關小朋友之後在荔枝角B2出口扶手電梯上，被港鐵職員拉扯。（Threads@david60_2）

影片上載者指，相關小朋友之後在荔枝角B2出口扶手電梯上，被港鐵職員拉扯。（Threads@david60_2）

網民讚港鐵職員做得好：陰影係父母做錯造成

大部份網民看後都指摘家長離譜，認為港鐵職員「做得好」，「黐線而家啲人搭車唔畀錢！」、「陰影係佢父母做錯而造成」、「幾蚊都慳！教壞曬啲細嘅！」、「自己衰就好啦，仲要帶壞個仔」、「捉得好！教育人要守法」。

不過亦有網民認為於扶手電梯拉扯小朋友可能造成危險，「查飛唔係大晒，不顧小孩安全」、「喺扶手梯拉扯個小朋友其實好危險」。隨即有網民反駁，「如果叫得佢停就唔使拉扯佢啦！」、「佢合作唔走咪冇事囉！」、「企定定俾人查，又點會有拉扯同身體接觸呢，凡事都有因果關係」、「只要喺車站範圍，職員有權截停出咗閘嘅人查飛」、「切勿再助長逃票！」。

港鐵逃票罰款多少？

根據《香港鐵路附例》，乘客逃票可被徵收附加費，金額1,000元。另根據《港鐵附例》第14A條「沒有繳付車費等」，任何人不得在未付或拒付按照附例可徵收的任何車費、附加費或其他款項情況下離開已付車費區域，違者最高罰款5,000元。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」／ Threads@david60_2 ）