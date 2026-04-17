玩飄色？元朗阿叔馬路踩單車　男童企置物籃　目擊者：生仔要考牌

生仔要考牌？有女生日前在元朗直擊阿叔在馬路上騎單車，車後置物籃居然站了1名男童，片中顯示行駛期間對方只以單手緊拉阿叔後方衣領，而附近車輛為免發生意外，只好在後方保持距離，片主不滿阿叔危險舉動遂貼片公審。



許多網民指責大叔罔顧安全，「一個急煞，個細路應該就會飛落地」、「如果唔好彩跌親個後尾枕真係拜拜」；但有留言覺得不應杞人憂天，「我覺得會係小朋友一世嘅回憶，『如孩兒能伏於爸爸的肩膊，誰要下車』」、「用負面去睇人哋嘅歡樂，預判人哋嘅後果，再突登post出嚟合理化自己嘅幻想」。



元朗有阿叔在馬路騎單車，讓男童站在車後置物籃遭斥危險。（「threads＠yannestsoiii」影片截圖）

阿叔馬路踩單車 男童站立車後置物籃

「生仔要考牌系列」，目擊者在threads帳號「yannestsoiii」上傳短短3秒影片，表示「除咗黐X線都唔知可以講乜，邊估到第一次post嘢出公海係呢啲？」從影片可見，事發地點位於元朗建翔街，1名阿叔在馬路上騎單車，同行疑似穿著校服的男童、僅是用右手緊緊拉着阿叔後方衣領，在單車行駛期間竟站立在車後置物籃，畫面實在令人觸目驚心。

目擊者：身後車輛即「收油」保持距離

樓主之後再補充，指阿叔騎單車在馬路行駛時，原本在他後方的車輛見狀「即刻收油」，並和對方保持近2個車位的距離，因此嘲諷「喺元朗揸車真係好X刺激」。

阿叔在馬路騎單車，疑穿著校服男童僅用右手緊拉阿叔後方衣領，行駛期間站在車後置物籃。（「threads＠yannestsoiii」影片截圖）

阿叔在馬路騎單車，疑穿著校服男童僅用右手緊拉阿叔後方衣領，行駛期間站在車後置物籃。（「threads＠yannestsoiii」影片截圖）

網民斥危險：唔好彩跌親後尾枕真係拜拜

片段被網民轉載至其他社交平台，引來兩極討論。有人就斥責大叔罔顧男童安全，「自己玩好啦，喺條馬路咁X樣」、「一個急煞，個細路應該就會飛落地」、「如果唔好彩跌親個後尾枕真係拜拜」、「大細都咁有膽色嘅！兩個都咁自然似慣咗，睇到都擔心」、「以前細個嗰陣時真係有試過，不果係（喺）前面」、「有咩事害咗小朋友一世」，另有留言則揶揄「長洲太平清醮」、「真飄色」、「好似國內嗰啲馬戲團表演」、「當你沒有危險時，最危險的是你爸」。

憂引意外是杞人憂天？ 網民：用負面去睇人哋歡樂

但有網民覺得樓主和部分人士過於杞人憂天，「宜家嚟睇好危險，早幾十年唔會有人（當）係一回事，係咪現代人太安逸？」、「用負面去睇人哋嘅歡樂，預判人哋嘅後果，再突登post出嚟合理化自己嘅幻想」、「我覺得會係小朋友一世嘅回憶，『如孩兒能伏於爸爸的肩膊，誰要下車』」、「有咩問題？（就算）跌親（都係）佢個仔，又唔係你嗰個」，又欣賞男童「年紀輕輕平衡力都幾好」。

（threads＠yannestsoiii）