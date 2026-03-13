有片！長沙灣男子騎電動單車　載2學童駛出馬路　目擊者：極危險

在香港任何地方使用電動單車，均屬違法行為！《香港01》近日接獲讀者報料，指在長沙灣直擊1名男子騎電動單車，前後共載2名小童駛出馬路，形容由去年12月早上開始發現對方，估計他是負責接送小童上學，但就批評對方行為危險，罔顧自身和2名小童安全。



警方過往曾就駕駛懷疑電動單車，拘捕相關人士，當時亦曾提醒市民大眾，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，呼籲市民切勿以身試法。



長沙灣有男子被直擊，在馬路上騎電動單車並載有2名小童。（讀者提供影片截圖）

男子單手騎電動單車 載2學童駛出馬路

從讀者拍攝的片段可見，現場為長沙灣道近消防局對出的巴士站，1名戴鴨舌帽的男子單手騎電動單車，另一隻手放在左邊大腿上，神態自若地在馬路上行駛；而他身前身後各載有穿着校服的小童，身上則掛着書包。

目擊者稱非首次：去年12月開始見到

讀者補充，指他每天在上址等車前往上班，由去年12月開始發現片中男子蹤影，多次於早上7時許見到對方騎電動單車載着2名學童，估計對方是負責接送上學，時間至少持續3個月。他又透露下雨天時，男子甚至會手持雨傘騎電動單車，覺得對方行為極度危險，完全漠視自己和2名小童安全。

男子單手騎電動單車，另一隻手放在左邊大腿，前後各載有穿著校服的小童。（讀者提供影片截圖）

目擊者每天早上在上址都會遇到片中男子，估計時間至少持續3個月。（讀者提供影片截圖）

相關報道：男子單手騎電動單車！前後載2小孩 駛出馬路亂穿梭危險兼違法

早前《香港01》亦曾報道類似事件，同樣在九龍長沙灣區，有男子騎着電動單車，疑接載2名小孩放學回家，男子身前及身後均坐着穿着校服的小孩。影片顯示，涉事男子僅以單手駕駛電動單車，先駛出馬路過路處，其後直接拐彎駛到馬路上，連續切2條行車線到馬路左邊，不停左穿右插，無視交通規則，地點和是次片段位置接近。

有網民在社交平台分享影片，顯示1名男子騎着電動單車駛到馬路上，載着2名子孩左穿右插，十分危險。（FB影片截圖）

相關報道：網傳天水圍黑裙女電動單車載童「一拖三」 34歲婦涉危駕8罪被捕

其實電動單車在路上違法橫行的情況屢見不鮮。2024年曾有女子駕駛懷疑電動單車，在天水圍天瑞路馬路穿插，車上同時載着3名幼童及多袋物品。警方留意到該片段，及後在天水圍區拘捕一名34歲本地女子，她涉嫌干犯8宗罪，包括「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足八歲的兒童乘客」。

電動單車其後緩緩橫過燈位的行人路輔助線，當時路上仍車來車往，情況驚險。（facebook / 車cam L（香港群組）影片截圖）

使用未經登記及領牌的電動可移動工具 或會觸犯法例

當時警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。警方呼籲市民切勿以身試法，以及遵守其他交通規則，以免危害自己及其他道路使用者安全。

（讀者提供影片）