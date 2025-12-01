男學生踩單車過馬路！女同學坐車頭單車籃　青春浪漫VS極危險惹議

踩單車考驗平衡力，一旦失重便可能「炒車」，後果不堪設想。最近有網民在社交平台發文及分享影片，拍攝地點是天水圍天瑞路一行人過路處，1名男學生踩着粉紅色的單車在綠燈時過馬路，惟車頭小小的單車籃上，竟然坐着1名身型嬌小的女學生，單車籃稍為向下壓至變形。樓主在文中表示「個籃幾堅挺」，不少網民則直斥危險，「都幾考平衡力，車頭重轉彎扭少少唔夠力必炒」。



影片拍攝於天水圍天瑞路一行人過路處，見到男學生踏單車時，車頭籃子上竟坐着1名身型嬌小的女學生。（Threads@cth.212影片截圖）

男學生踏單車時，車頭籃子上竟坐着1名身型嬌小的女學生。單車籃稍為向下壓至變形。（Threads@cth.212影片截圖）

身穿校服的女生坐在車頭的籃子內，淡定地使用手機。（Threads@cth.212影片截圖）

單車籃載女學生過馬路

樓主在Threads上發文，據其上傳的影片顯示，現場是天水圍天暉路體育館對出的行人過路處，當時1名男學生踏着粉紅色的單車準備過馬路，1名身穿校服的女生坐在車頭的籃子內，正淡定地使用手機。

當燈號轉為綠色，男學生載着女生緩緩起步，直至影片結束，男學生一直平穩地踩單車，未見車身不穩的情況。

網民斥危險：分分鐘炒車

影片引來大批網民留言，有人反認為2名學生的舉動非常青春和浪漫，推斷他們應為小情侶，「青春本來就係做呢啲嘢，幾好幾好」、「港式浪漫，後生唔做，唔通等老咗先做咩？」；不過，更多網民直斥有關行為很危險，「唔跌就浪漫，跌咗蘿柚爛」、「同時個女同學好危險，下坡路即刻飛出去」、「睇落好鬼危險，實則一啲都唔安全」、「見過幾次，起步踩唔穩，差啲炒車」、「分分鐘炒車」。

（Threads@cth.212）