驚！大叔馬路推雜物車輛閃避　電單車急停險釀意外　網民：好自私

撰文：喬納森
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在車來車往的馬路上推手推車實在十分危險。有男網民在網上發片，見有大叔在馬路中間推大堆雜物，不理四周有車輛穿梭其中，最後更令電單車要急停，情況相當驚險。不少網民都責罵「好自私」、「真係害己害人」。

大叔在馬路上推雜物。（Threads@by913）
車輛經過要閃避。（Threads@by913）
電單車從後駛上，險釀意外須急停。（Threads@by913）

大叔馬路推大堆雜物情況驚險

有男網民在Threads上發片，從影片可見，有大叔推住大堆雜物，更疊到高過他的身高，而他慢慢在馬路上行走，身邊不斷有車輛經過，有輛電單車更在大叔面前急停，當時兩人距離非常近，電單車司機也差點失平衡，險釀成意外。

電單車從後駛上，險釀意外須急停。（Threads@by913）
網民批評大叔行為自私。（Threads@by913）

網民鬧：命都唔想要，提早收工

不少網民看過影片指摘大叔行為自私，「命都唔想要，提早收工」、「明白老人家執廢物好可憐要同情！但係咁係繁忙馬路上推車真係害己害人！」、「真的好趕時間嗎？」、「好自私」、「爭啲累到26跌」。

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