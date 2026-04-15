港鐵扶手梯現神秘圓點貼紙　網民估用途：方便清潔？　附港鐵回應

不知道大家平日乘搭港鐵扶手電梯時，是否留意到扶手帶上有白色圓點貼紙？有港男生近日乘搭港鐵時，留意到此情況，好奇下拍了照片於網上發問，引來網民紛紛猜測貼紙的用途。



有網民笑言，「其實係個扶手年紀大，有啲病痛，所以就黐一黐個鎮痛貼嚟頂頂佢」，有網民就猜測是方便清潔工抹扶手，「我諗黐個label方便佢哋知道抹完一round未？」，亦有人說「記得之前有人講過係畀視弱人士睇」。



港鐵回覆《香港01》表示，目前部份車站扶手電梯扶手帶設有圓形標示，以協助乘客辨識扶手帶移動方向和速度，方便他們緊握扶手。



有港男生近日乘搭港鐵時，留意到扶手電梯上有白色圓點貼紙，好奇下拍了照片於網上發問有何用途。（Threads@royfong_friends）

該男生於Threads發文發相問道：「其實有冇人知道港鐵扶手電梯扶手帶有粒白點係做咩？有咩意義㗎？」照片見到，扶手帶上每隔一段距離就貼有1張白色圓點貼紙。

港鐵扶手電梯現神秘白圓點貼紙

有網民笑言，「NFC（近距離無線通訊）嚟㗎，你用電話隊埋去，就會有嘢出」、「穴位貼，貼住扶手穴位」、「證明依條電梯有幫手買咗旗」。

有網民猜測是方便清潔工抹扶手，「我諗黐個label方便佢哋知道抹完一round未？」。（Threads@royfong_friends）

網民估：方便清潔、維修保養檢測標記

有網民猜測，「好多時都係賣旗日啲買旗者手多貼上去，再經過歲月洗禮下變咗白色」、「聽講係方便清潔，你有無見過姐姐抹扶手？（佢哋會企定攞塊布㩒住扶手抹），我諗黐個label方便佢哋知道抹完一round未？」。

有網民就指出，扶手帶的圓點貼紙是維修檢測標記，圓點以相同間距出現，方便維修人員監察扶手帶是否與梯級運行同步。若圓點變模糊或消失，意味出現磨損或老化，提示需要維修或更換。

港鐵回覆《香港01》表示，「港鐵致力為乘客提供安全舒適的乘車環境，目前部份車站的扶手電梯扶手帶上設有圓形標示，以協助乘客辨識扶手帶的移動方向和速度，方便他們緊握扶手」。港鐵表示，會持續審視成效，並繼續透過不同方法，推廣安全使用扶手電梯。



（Threads@royfong_friends）