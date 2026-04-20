【香港奇事／香港怪事／細思極恐】是「貧窮限制想像」，還是內有玄機？香港中西區堅尼地城發生怪事，有街坊發現有「有錢人」把1,000元港幣鈔票當作紙巾般，包裹吃過的香口膠再隨地丟棄。街坊發現「寶物」，拿起拍照後就「忍痛」放回地上，感嘆「港島嘅人係咪真係有錢到咁？」。



事件引來網民嘩然，有人笑言，「紙巾係窮人用」、「成件事係個有錢佬用1,000蚊嚟當清潔費」、「香港人真識慳錢，吐在地上要罰3000，用1000包着，慳咗2000了」、「正常啊，堅尼地城吖嘛。如果唔係點堅離地」。亦有網民估計，「可能夜晚跑步，太黑睇唔清楚，以為係紙巾，吐完即丢！。



不過也有網民分析更恐怖原因，警告不要撿，「會唔會係求救訊號？喺高處掟落街，用香口膠有少少重量」、「最得人驚係碰瓷黨」、「降頭？」、「借運？」、「呢個咁奇怪，我就點都唔會執囉」。



有街坊在堅尼地城跑步時，發現有「有錢人」把1,000元港幣鈔票當作紙巾般，包裹吃過的香口膠再隨地丟棄。（Threads@cornergod2_hk）

「港島嘅人係咪真係有錢到咁？」該街坊於4月18日在Threads發布多張相片，指他在堅尼地城跑步時，見到地上有1張1,000元鈔票，「原來有條友（有錢人）用咗嚟包香口膠」。

堅尼地城有人1000元當紙巾包香口膠丟棄

從相片見到，1,000元鈔票被摺皺，遺棄地上。樓主打開發現包裹着一塊已吃過的香口膠。樓主補充，拍攝後已把1,000元鈔票放回地上，未有取走。

1,000元鈔票被摺皺，遺棄地上。（Threads@cornergod2_hk）

樓主打開發現包裹着一塊已吃過的香口膠。（Threads@cornergod2_hk）

網民震驚：紙巾係窮人用

網民看後震驚，有人笑言，「真有錢人，紙巾係窮人用」、「真有錢，用1000蚊包香口膠」、「成件事係個有錢佬用1,000蚊嚟當清潔費」、「香港人真識慳錢，吐在地上要罰3000，用1000包着，慳咗2000了，清潔姨姨執到一定好開心」、「正常啊，堅尼地城吖嘛。如果唔係點堅離地」。

有網民分析原因，「可能夜晚跑步，太黑睇唔清楚，以為係紙巾，吐完即丢！」、「佢應該係褲袋裏面有張紙巾同埋一張1000蚊紙，佢想呢一張紙巾去吐香口膠嘅時候攞咗張1000蚊紙」、「望下附近有冇cam，係咪社會實驗呀？」、「都唔知係咪真嘅錢，可能係假銀紙」。

網民分析原因更恐怖：千萬不要撿！

網民分析原因。（Threads@cornergod2_hk）

另有不少網民猜測更恐怖原因，「會唔會係求救訊號？喺高處掟落街，用香口膠有少少重量」、「最得人驚係碰瓷黨」、「降頭？」、「借運？」、「邊有咁大隻蛤乸，有機會係邪術，千祈唔好執呀！」、「成件事唔太合理，一千蚊要特登唱，特登唱完仲要攞嚟包香口膠，呢個咁奇怪，我就點都唔會執囉」。不過也有網民質疑只是樓主擺拍「博流量」。

污損鈔票可監禁10年

鈔票屬於發鈔銀行所有，市民提款後只擁有該鈔票之使用權，任何人士塗污、毀壞、在鈔票上簽名、或燒毀鈔票都屬違法。根據《刑事罪行條例》，鈔票列入財產一項，任何人士若在沒有合理解釋情況下，破壞或損毀他人財產都屬違法，違法者若罪名成立，最高刑罰是入獄10年。

香港亂拋垃圾罰多少錢？

而根據香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，在公眾地方亂拋垃圾，定額罰款3,000元。

拾遺不報可犯盜竊罪

另提提大家，在香港，「執錢」（拾獲財物）並據為己有屬於刑事罪行，可能觸犯《盜竊罪條例》（第210章）中的「盜竊罪」。根據法律，若未能將拾獲的金錢交還失主或報警，最高可被判監禁10年。故如果撿到金錢，應立即交予警署。