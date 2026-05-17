恐怖工業意外●有片│工人被強行捲入研磨機　攪成肉碎亡　悽厲尖叫

越南發生恐怖工業意外，1名34歲橡膠加工廠工人操作橡膠研磨機時，疑因為牽引力太強，工人奮力掙扎不果，連人帶工具被捲入機器，攪碎成肉塊當場死亡。事發閉路電視（CCTV）影片曝光後引起社會關注，當地警方調查事故原因，而當地政府慰問死者家屬，並提供經濟援助處理喪葬後事。



越南發生恐怖工業意外，1名34歲橡膠加工廠工人連人帶工具被捲入機器，攪碎成肉塊當場死亡。（網絡影片）

綜合越南媒體報道，死者為現年34歲的吉翁（Rơ Mah Jionh），於鮑坎嘉萊省寶干社平教村（Bình Giáo, Bàu Cạn）1間橡膠加工廠工作，負責把橡膠乳膠送入研磨機。報道指，事發5月7日早上6時許，吉翁使用鉤子嘗試把一大團乳膠送入研磨機時，連人帶鉤被強行捲入研磨機內，當場身亡。

越南橡膠廠工人被捲入研磨機攪碎身亡 事發影片曝光

從現場閉路電視影片見到，吉翁爬入工場密斗，用鉤子抓起一大團乳膠放入研磨機，但疑似在洞口被卡着，吉翁緊緊抓住鉤子用力想抽出，然而因機器牽引力太大，吉翁失平衡被強行扯到機器入口。這時吉翁還在奮力掙扎，但最終不敵被捲入機器攪成肉塊，現場傳出悽厲尖叫聲。

吉翁爬入工場密斗，用鉤子抓起一大團乳膠放入研磨機，但疑似在洞口被卡着，吉翁緊緊抓住鉤子用力想抽出。（網絡影片）

吉翁爬入工場密斗，用鉤子抓起一大團乳膠放入研磨機，但疑似在洞口被卡着，吉翁緊緊抓住鉤子用力想抽出。（網絡影片）

吉翁爬入工場密斗，用鉤子抓起一大團乳膠放入研磨機，但疑似在洞口被卡着，吉翁緊緊抓住鉤子用力想抽出。（網絡影片）

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警調查工業意外原因

當地警方正調查這宗工業事故原因，而當地政府慰問死者家屬，提供經濟援助處理喪葬事宜。

網民呼恐怖

網民看過影片震驚，直呼「恐怖」，「好可怕！」、「r.i.p.……」「看完影片我起了雞皮疙瘩」、「看完不敢吃飯了……」。也有網民疑惑為什麼該男工人不放開鉤子，最終發生意外。