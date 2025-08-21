港鐵現迷魂黨？女子走近3動作　港女心悸無力即逃走　後續更恐怖

【港鐵／迷魂黨／迷暈黨】港鐵車廂出現「迷魂黨」？有港女於社交平台發文，指在港鐵尖沙咀往佐敦列車車廂內，突然被1名女子「黐住膊頭，用力壓住」，對方更在其手踭下面位置快速塗抹或接觸一些不明物質，她隨後感覺心跳加速、聽力視覺模糊、全身無力及肌肉震，於是待列車到站即時落車找職員及報警。樓主之後「頭痛咗全日」，惟求醫時醫生說「目前無已知可透過空氣或簡單皮膚接觸引發類似反應既麻醉劑」，也因為身上找不到表面證據，報警後亦難以跟進，遂列出相關女子5個特徵，提醒乘搭港鐵時要提高警覺。



事件引來網民熱議，「好恐怖，真是要小心」、「陌生人行近一定要小心」、「下次覺得有唔妥即刻大嗌，起碼引起其他人注意先」。也有網民稱遇過同類事件，「我上個月都喺佐敦遇過，都係心跳加冇力，最後即時跳上車走！」。



有港女於社交平台發文，指在港鐵尖沙咀往佐敦列車車廂內懷疑遇上「迷魂黨」。（資料圖片）

出門在外要時刻警覺。該港女於社交平台Threads講述「尖沙咀地鐵車廂迷魂事件經過」。她表示， 8月12日下午約2時在港鐵尖沙咀站搭車往佐敦途中，突然有1名中年女子「黐住我膊頭，用力壓住我」。

港鐵車廂陌生女子3動作 港女心跳加速全身無力

由於當時樓主站在靠近車門邊玻璃按電話「無位走」，她嘗試用手踭隔開女子，但女子在其手踭下面位置快速地塗抹或接觸一些不明物質，隨後就感到全身無力等多種不適，「我自然反應望佢既時候，就開始感覺心跳得好快，聽力同視覺模糊，然後全身無力，肌肉震」、「我當時有意識要捉實電話同個袋，我懷疑係想搶電話／偷嘢」。

樓主指，她嘗試用手踭隔開女子，但女子在其手踭下面位置快速地塗抹或接觸一些不明物質，隨後就感到全身無力等多種不適。（AI生成圖片）

樓主續說，當列車駛到佐敦站時，她本身想捉住那名女子問個究竟，惟由於其不舒服感覺愈來愈強烈，故即時落車找職員及報警求助，「呢個暈嘅感覺係令我異常平靜，同時我無呼吸困難，所以我唔認為當時我係panic attack（恐慌發作）而導致暈」。她又指，到達醫院時，醫生表示「目前無已知可透過空氣或簡單皮膚接觸引發類似反應嘅麻醉劑」，故不適成因仍然不明。

報警求助後續這樣

樓主補充，因為其身上找不到任何表面證據，報警後亦難以跟進，遂發文分享經歷，同時列出該女子5項特徵，包括「30至50歲」、「160至165厘米高」、「着熒光粉紅連身裙」、「金啡色長頭髮」、「身邊有1個白tee嘅女人」，提醒其他人要提高警覺。

網民看過帖文直呼恐怖。（AI生成圖片）

網民呼恐怖：陌生人行近要小心

網民看過帖文直呼恐怖，「好恐怖，真是要小心」、「陌生人行近一定要小心」、「下次覺得有唔妥即刻大嗌，起碼引起其他人注意先，應該有幫助，不過希望你唔會再遇到啲咁嘅事」、「車廂有cctv，其實可以查到，搵返有關衣着嘅人」。

也有網民稱遇過同類事件，「我上個月都喺佐敦遇過，都係心跳加冇力，最後即時跳上車走！」。惟亦有網民認為未必是迷魂黨，「自己縈住啫，唔好諗太多」、「唔好自己嚇自己」。