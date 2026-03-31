茶餐廳$68西檸雞貨不對辦？ 炸雞塊變煎雞扒 網民：無見過呢款
撰文：喬納森
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食物與期望不一，實在令人感到不快。有男網民在網上發相，大呻在茶餐廳叫了西檸雞，可是送上桌的卻是西檸雞扒，令他感到被「搵笨」，「完全唔係我哋想食嗰種西檸鷄囉」，不滿下在網上公審。這碟「西檸雞」引來不少網民熱議，「香港西檸雞協會表示憤怒」、「同平時見開嘅西檸雞唔同，多數落粉炸」。
男食客呻茶餐廳西檸雞不似預期
有男網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發文及發相，指在茶餐廳叫了碟價錢68元的西檸雞，但到來的卻不似預期，從相片可見，這碟西檸雞並非沾上炸粉的雞塊，而是用普通煎雞扒。樓主大怒，「簡直欺騙顧客！完全唔係我哋想食嗰種西檸鷄囉！這碟應該叫檸汁薄切鷄扒」。
網民：從來冇見過呢個款
帖文引來不少網民留言，也認為不合格，「從來冇見過呢個款」、「同平時見開嘅西檸雞唔同，多數落粉炸」、「擺明是香煎雞扒再加啲Lemon粒同汁倒上去，啲茶記好進化」、「應該叫檸檬雞」、「聽日沙拉雞，後日咕嚕雞，換汁不換雞」、「這個不算什麼，試過食『西檸落湯雞』，廚師應該未食過，亂煮」。
不過有人認為這個價錢不用要求太多，「有西檸有雞無呃人喎⋯睇落都唔差，係無攪個鮮黃色比你啫」、「68差唔多上下㗎喇」。
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