韓國遊客見茶餐廳杯碟靚想買　老闆豪氣送兩套全新　感動折返回禮

香港人人情味「冇得頂」！1對韓國旅遊博客（KOL/網紅）夫婦近日來港旅遊，於西環石塘咀的茶餐廳吃早餐，其間覺得黑白淡奶茶杯及碟設計十分漂亮，於是用英文禮貌詢問店員可否購買。老闆及店員起初回應是非賣品，沒料到老闆其後竟直接免費送贈兩套全新杯碟，令該對夫婦十分感動，並在附近便利店買了1盒朱古力作回禮。



該段影片於Threads引起熱議，香港網民表示「香港人就是看似冷漠，實質內心比太陽更暖的群體」、「呢啲咪就係我哋成日講人情味」、「最緊要係韓國遊客有禮貌，唔係貪心兼老奉，都想畀錢買，香港人係你客氣會比你更客氣」。網民認出是位於西環的「摩登快餐廳」，表示「呢間茶記由細食到大，老闆同老闆娘都好好人，最鍾意坐佢哋呢個位」。



1對韓國旅遊博客夫婦近日來港旅遊，於1間茶餐廳享用早餐，其間覺得黑白淡奶茶杯及碟設計十分漂亮，沒料到竟獲老闆直接免費送贈兩套全新杯碟，令他們大呼感動。（Instagram@daero._.nana）

該對韓國旅遊博客夫婦於Instagram專頁「daero._.nana」分享1段約1分鐘影片，當時他們在住宿附近1間茶餐廳享用早餐，點了火腿通粉、三文治及奶茶等。其間，妻子Nana覺得茶餐廳的黑白淡奶茶杯及碟設計十分漂亮，向丈夫Daero說想購買。

韓國遊客見茶餐廳杯碟靚想買走

由於語言不通，Daero使用翻譯器後，用英文禮貌詢問店員可否購買，遺憾老闆及店員回應是非賣品，「no sale」、「not for sale」。Daero表示理解，回應說「ok, ok」。隨後老闆詢問兩人是否韓國人，Daero回應「yes」後再稱讚茶餐廳的碟設計不錯，「This dish is pretty」。

當時該對韓國遊客夫婦在住宿附近1間茶餐廳享用早餐。（Instagram@daero._.nana）

老闆及店員回應杯碟是非賣品，「no sale」、「not for sale」。（Instagram@daero._.nana）

老闆豪氣送兩套全新杯碟

兩人原打算放棄購買的想法，享用完早餐就離開，沒料到老闆其後竟直接免費送贈兩套全新杯碟，夫婦十分驚訝，Daero不斷說「no」推拒。老闆未有理會，繼續將杯碟放在桌上，於是Daero表示想付錢，但老闆拒絕，指出是免費，「no money, this one no money, for you, no problem」。

夫婦十分感動，Daero雙手合十向老闆用普通話說「謝謝」，又用英文說「Thank you」表達感激。

兩人原打算放棄購買的想法，享用完早餐就離開，沒料到老闆其後竟直接免費送贈兩套全新杯碟，夫婦十分驚訝。（Instagram@daero._.nana）

老闆拒絕收錢，指出是免費，「no money」。（Instagram@daero._.nana）

韓國夫婦：感謝老闆給了我們1個難忘的回憶

夫婦於帖文形容，老闆十分暖心，令在旅途中收獲溫暖的Nana忍不住哭了出來，感激道「非常感謝老闆給了我們1個難忘的回憶」。

韓國夫婦送朱古力作回禮

數日後，該對夫婦再發文分享事件後續，他們覺得不能白收禮物，於是享用完早餐後在附近便利店買了1盒朱古力，折返茶餐廳送給老闆作回禮。

數日後，該對夫婦再發文分享事件後續，他們覺得不能白收禮物，於是享用完早餐後在附近便利店買了1盒朱古力，折返茶餐廳送給老闆作回禮。（Instagram@daero._.nana）

香港網民：呢啲係真說好香港故事

有香港網民轉載影片至Threads，直言「呢啲係真說好香港故事，輸出香港文化」。帖文引來大批網民留言熱議，「真香港人係咁，係真係可以大方，內心世界係好」、「香港人係好正㗎，每個笑容每句說話都出自真心真意，無假情假意」、「不嬲香港人心底都係好，表面就cool啲，講嘢簡單直接，唔順先X你老母啫」。有網民就笑說，「一個paypaypay，一個nonono，好好笑，全程大家都溝通唔到，但係又溝通到，好amazing」、「老細講no moey嗰吓斬釘截鐵嘅手勢都好香港人，好鬼正」。

有網民認出是位於西環的「摩登快餐廳」，表示「呢間茶記由細食到大，老闆同老闆娘都好好人」。（OpenRice圖片）

（Instagram@daero._.nana／Threads@kblwt）