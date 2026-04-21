輕鐵一家四口逃票斷正：沒想到星期日都查票！女職員美貌反成焦點

【港鐵／輕鐵／逃票】家長應以身作則教導子女守法。本港Facebook群組瘋傳相片，顯示港鐵屯門輕鐵鍾屋村站月台，有一家四口「逃票」被職員斷正，當中女家長竟然向職員表示「估唔到星期日都會查飛」，令目擊者感到震驚，遂於網絡公開事件。



事件引來網民嘩然，批評女家長離譜，教壞子女，又讚揚港鐵職員「做得好」，「無恥」、「上樑不正下樑歪，父母教壞下一代」、「黐線，逃票都可以咁理直氣壯」、「講到呢句！已經犯了很多次！終有一次走唔甩，抵！」。然而亦有不少網民「錯重點」，關注相中女職員樣貌，大讚「美女」。



乘搭輕鐵必須支付車資。（資料圖片）

屯門一家四口輕鐵逃票斷正

星期日就「免費」乘車？有網民於Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」及「車cam L（香港群組） 」發文發相，指星期日（4月19日）在輕鐵站目擊有一家四口因「逃票」被職員查獲。

從相片見到，現場為輕鐵鍾屋村站月台，有至少3名男女職員，正在向3男1女查票。

現場為輕鐵鍾屋村站月台，有至少3名男女職員，正在向3男1女查票。（Facebook圖片）

現場為輕鐵鍾屋村站月台，有至少3名男女職員，正在向3男1女查票。（Facebook圖片）

女家長：估唔到星期日都會查飛

樓主補充，沒想到女家長被「斷正」後，竟爆出驚人1句令他大感無奈，「星期日，一家四口落網，女家長話：估唔到星期日都會查飛，我心諗，我夠估唔到你哋一家四口，星期日都唔買飛」。

根據《港鐵附例》，輕鐵乘客逃票可罰款港幣370元。（資料圖片）

網民批逃票離譜 讚職員做得好

網民感震驚，指摘女家長離譜，教壞子女，「好肉酸」、「無恥」、「上樑不正下樑歪，父母教壞下一代」、「黐線，逃票都可以咁理直氣壯」、「講到呢句！已經犯了很多次！終有一次走唔甩，抵！」、「唔好大教壞細，上多幾堂才出街啦，家長！」、「要佢一家星期日揸住個牌，提人記得買飛！」，又讚揚港鐵職員「查飛工作做得好，讚」。

港鐵女職員美貌意外成焦點

然而亦有不少網民「錯重點」，關注相中女職員樣貌，大讚「美女」。

不少網民「錯重點」，關注相中女職員樣貌。（Facebook圖片）

輕鐵逃票罰款多少？

根據《港鐵附例》，輕鐵乘客逃票可罰款港幣370元。有網民建議增加罰款，打擊「逃票」，「應該要實行一個blacklist系統，每衰一次，罰款應該幾何級數咁樣疊加上去，咁先會有阻嚇作用」。