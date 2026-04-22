港鐵MMA│2大叔扶手梯旁激戰！流星拳打頭爆血：「唔好走啊你！」

【港鐵／MMA】遇事爭執，也不應動手打人。本港網絡瘋傳影片，港鐵土瓜灣站扶手電梯旁邊有2名大叔爭吵，其中1名黑衣大叔怒罵「X你老X！」後，揮連環「流星拳」打向灰衣大叔頭部臉部致「爆缸」流血，有男聲警告「唔好走啊你！」。之後雙方對峙，直至片段結束。



影片引來網民熱議，批評出手打人離譜，「錯手打死人就一世」、「公眾地方行為不檢，以及蓄意傷害他人身體，有排坐（坐監）」、「下次齋講咪算囉」，又認為要報警處理。



港鐵回覆《香港01》表示，根據記錄，4月15日下午，土瓜灣站職員協助處理1宗乘客爭執事件，經職員勸喻後雙方繼續行程，事件沒有影響車站運作。港鐵公司呼籲乘客互相尊重和禮讓，切勿作出可能影響其他乘客行為。如有需要可報警或向職員求助。



本港網絡流傳影片，港鐵土瓜灣站扶手電梯旁邊有2名大叔爭吵打鬥。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，顯示港鐵土瓜灣站扶手電梯旁邊有2名大叔爭執，留言「土瓜灣MMA，眼鏡叔已中一記超重太陽拳」。

港鐵土瓜灣站2大叔MMA！連環流星拳打頭

影片長8秒，見到土瓜灣站扶手電梯當時乘客眾多，人群中有1名黑衣大叔向前面的灰衣大叔怒吼「X你老X！」，隨即使出連環重拳打向灰衣大叔頭部臉部，傳出「嘭」聲巨響，有女聲驚呼「流晒血喎」。

人群中有1名黑衣大叔向前面的灰衣大叔怒吼「X你老X！」，隨即使出連環重拳打向灰衣大叔頭部臉部。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

人群中有1名黑衣大叔向前面的灰衣大叔怒吼「X你老X！」，隨即使出連環重拳打向灰衣大叔頭部臉部。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

人群中有1名黑衣大叔向前面的灰衣大叔怒吼「X你老X！」，隨即使出連環重拳打向灰衣大叔頭部臉部。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

黑衣大叔後退 被警告：唔好走啊你！

打人後，黑衣大叔慢慢後退，灰衣阿伯「怒睥」黑衣大叔，其間用手掩嘴，似乎受傷，疑灰衣大叔旁邊男人警告黑衣大叔：「唔好走啊你！唔好走啊你！」。雙方之後對峙直至影片結束。

網民批評出手打人離譜，認為要報警處理。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民批打人離譜：錯手打死人就一世

網民看過影片議論紛紛，批評出手打人離譜，認為要報警處理，「錯手打死人就一世」、「公眾地方行為不檢，以及蓄意傷害他人身體，有排坐（坐監）」、「其實唔好郁啲打人，如果對方係刀手或者有武器就麻煩」、「下次齋講咪算囉」。

也有不少網民「錯重點」關注拍攝者拍片問題，「阿伯有冇中拳我就唔知喇！你個鏡頭就俾啲霸氣震到！」、「影得很好，下次不要再拍了」、「好有王家衛風格」。不過亦有網民認為，「影到出拳嗰下已經好叻」。

公眾地方打鬥可罰款5000元、監禁1年

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000元。而根據《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處罰款5,000元及監禁12個月。

另外，打人可能涉及普通襲擊等罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。