城巴阿伯追車失敗發難！拐杖打爛車窗嚇到乘客尖叫　極速逃走慘了

追不到巴士也不應「發爛渣」！有乘客於社交平台Threads發布相片，指乘搭往杏花邨方向的8號城巴時，有阿伯因為追不到巴士，竟用拐杖打爛車窗，導致其他乘客尖叫，隨後極速逃走，令他感到震驚，「阿伯走得好快捉唔到」。



事件引來網民熱議，有人笑言，「到底係塊玻璃太脆弱定係個阿伯太強」、「阿伯功力深厚」。但有更多人批評阿伯離譜，「如果有乘客坐喺個度，係咪可以民事索償定用咩條例告佢？追唔到巴士就敲玻璃，佢睇人唔順超會唔會一嘢用拐杖扑人哋個頭」、「損人不利己」、「報警，最少都刑事毁壞破壞公物」、「絕不可以姑息縱容」。



城巴回覆《香港01》表示，已就事件報警，案件交由警方調查。而根據香港法例，「刑事毀壞」最高可判監禁10年。



阿伯因為追不到巴士，竟用拐杖打爛車窗，導致其他乘客尖叫，隨後極速逃走。（AI生成圖片）

這也太衰了吧！該乘客於4月15日在Threads發布相片，指乘搭往杏花邨方向的8號城巴時，巴士玻璃窗突然整塊破裂「爛咗」，有乘客尖叫，定神發現原來有阿伯因為追不到巴士，用拐杖擊打車窗泄憤。

阿伯追不到巴士 用拐杖打爛車窗嚇到乘客尖叫

從相片見到，巴士下層後排左邊座位旁的一大塊玻璃布滿裂痕，顯示阿伯當刻用拐杖擊打車窗的力度相當大，幸沒有乘客受傷。

巴士下層後排左邊座位旁的一大塊玻璃布滿裂痕，顯示阿伯當刻用拐杖擊打車窗的力度相當大。（Threads@zo___iii23）

巴士下層後排左邊座位旁的一大塊玻璃布滿裂痕，顯示阿伯當刻用拐杖擊打車窗的力度相當大。（Threads@zo___iii23）

阿伯急步逃離 目擊者：走得好快捉唔到

樓主補充，阿伯打爛車窗後就「急急腳走咗去」，感嘆「阿伯走得好快捉唔到」。

網民批阿伯離譜：絕不可以姑息縱容

網民看後議論紛紛，有人笑言，「到底係塊玻璃太脆弱定係個阿伯太強」、「阿伯功力深厚」、「少林金鋼棍」、「阿伯走得快，今次有古怪」。

亦有大批網民指摘阿伯離譜，「大癲」、「如果有乘客坐喺個度，係咪可以民事索償定用咩條例告佢？追唔到巴士就敲玻璃，佢睇人唔順超會唔會一嘢用拐杖扑人哋個頭」、「正所謂我搭唔到班車，你都咪使旨意搭，損人不利己」、「截停咗部巴士但係唔搭，係咩玩法？」、「報警，最少都刑事毁壞破壞公物」、「絕不可以姑息縱容」。

城巴：已就事件報警

城巴回覆《香港01》表示，4月15日（星期三）下午約2時30分，城巴1輛8號線往杏花邨方向巴士，於柴灣道懷疑被途人蓄意刑事破壞巴士車窗，城巴已就事件報警，案件交由警方調查。

破壞巴士可罰款及監禁

城巴已就事件報警，案件交由警方調查。（資料圖片）

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第46條，巴士乘客或有意乘搭的人，不得損壞、毀損巴士，違者可罰款5,000元及監禁6個月。

另外，破壞巴士更可能觸犯「刑事毀壞」罪行！根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪最高可判監禁10年。