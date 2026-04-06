乘搭巴士應互諒互讓切勿影響其他乘客。本港Facebook群組流傳影片，往天水圍方向的256B九巴上有2名阿伯以粗言穢語大談嫖妓經歷，且聲量極大騷擾全車乘客，拍片者忍無可忍出聲勸喻，卻反被2名阿伯「爆粗」責罵。幸好之後有1名坐前排的年輕男乘客挺身冷靜說教，終令2名阿伯收聲，令拍片者大讚「後生仔好波」。



影片引來網民熱議，批評2名阿伯大聲談天騷擾其他乘客行為離譜，大讚拍片者名挺身的男乘客「做得好」，「good job，最緊要齊心」、「又大聲又粗口仲講嫖妓，好難頂……有男人肯出聲真係好緊要」、「鬧得好，咁大個人都唔識尊重」。亦有網民笑言，「返去跪玻璃喇」、「而家出晒名啦」。



九巴上有2名阿伯以粗言穢語大談嫖妓經歷，且聲量極大騷擾全車乘客。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

乘搭巴士宜注意聲量。有乘客於Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發布影片，指3月29日晚上11時往天水圍方向的265B九巴上，有兩名男乘客全程以粗言穢語談論「叫雞（嫖妓）」經歷，而且「聲量勁大」，附近乘客難以忍受，「不停掉位走開」。

九巴2阿伯大聲談論「嫖妓經歷」 附近乘客走避

樓主續說，他忍無可忍勸喻阿伯收聲，「話佢哋咁樣好滋擾其他乘客，叫佢哋收聲」，結果反而被對方「用粗口回敬」，幸好之後坐前排的年輕男乘客「見義勇為」開聲說教，表示「我坐到前面戴住耳機都聽到你哋把聲喇」，擾攘一會後，最終兩名阿伯收聲，令他大讚「嗰個後生仔好波」。

樓主忍無可忍勸喻阿伯收聲，結果反而被對方「用粗口回敬」。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

樓主忍無可忍勸喻阿伯收聲，結果反而被對方「用粗口回敬」。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

從影片見到，2名阿伯坐在巴士上層右邊較後排位置。右邊戴鴨舌帽穿黃色上衣阿伯怒氣沖沖指「細聲啲咪得囉，X乜X嘢啫？」，樓主則回覆「Facebook見啦」。

後生仔霸氣KO 阿伯即收聲

之後1名年輕男乘客走到兩名阿伯座位旁，表示「你以為我聽唔到啊？」，左邊的阿伯回應「佢夠X我囉」，男乘客即說「我知道啊，咁你係嘈親人吖嘛」。惟左邊阿伯深深不忿，指控「佢X先嘅！X你老X」，男乘客反問「你係咪嘈親佢先？」，並要求阿伯收細聲量，「你唔好再同佢講嘢好無？你哋傾計細聲啲」，阿伯聞言表示「得，無問題」，右邊的阿伯亦說「OK」，其後直至影片結束，2人都沒有出聲。

最終1名年輕男乘客挺身，令兩名阿伯收聲。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

最終1名年輕男乘客挺身，令兩名阿伯收聲。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

最終1名年輕男乘客挺身，令兩名阿伯收聲。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

網民批阿伯離譜：怕別人不知道你倆去嫖妓了？

網民看過影片紛紛批評2名阿伯離譜，「怕別人不知道你倆去嫖妓了？」、「毫無廉恥」、「你嫖妓可以私下講，喺大庭廣眾大聲講，又有學生，小朋友係到，咁大個人都唔識尊重」、「返去跪玻璃喇」。

亦有大批網民讚揚樓主及男乘客「做得好！好勁！」、「good job，最緊要齊心」、「又大聲又粗口仲講嫖妓，好難頂……有男人肯出聲真係好緊要」。

九巴乘客須知：不應在車內高聲談話

根據九巴「乘客須知」，應為其他乘客設想，不應在車內作出令其他乘客感到煩擾行為，例如高聲談話、剪指甲、大聲播放流動設備音響、用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等。

另外，根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第46條「乘客的一般行為」，巴士乘客不得使用不良或冒犯性的語言，或作出不守規矩行為，一經定罪，可罰款5,000元及監禁6個月。