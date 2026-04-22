港人一家三口北上偷iPhone！深圳女CCTV尋人　賊人身份掀兩地罵戰

【北上消費／拾遺不報／盜竊】香港人北上偷竊？有內地女於社交平台Threads發相發文，指其朋友日前在深圳東門新白馬次元九號bless谷子店（動漫周邊店）遺留1部iPhone手機，翻查閉路電視（CCTV）發現是被一家三口撿到後即晚返回香港，且手機關機無法定位。事主表示已報警，但估計尋回機會不高，遂在網上發帖尋人，向網民求救，「手機裏有很多重要照片跟資料，都沒備份。我真的很想要找回來。大家有沒有什麼辦法」。



事件引起內地及香港網民關注，有人教遺失物品處理方法，「希望你可以盡早找到手機」。然而亦有網民爭議這一家三口身份，質疑「唱衰香港人」，「不一定是香港人撿走了」，隨即有網民反駁「事實就係香港人偷咗人哋嘅電話，講真邊度都有好人壞人，我唔明點解要退到大陸人身上面」。



面對網民罵戰，該內地女留言指出，警方確認這一家三口是香港人，強調「每個地方都有好人壞人，無關地域……不好意思，標題被冒犯到的抱歉」。



有內地女發文，指其朋友日前在深圳東門遺留1部iPhone手機，翻查閉路電視（CCTV）發現是被一家三口撿到後即晚返回香港。（資料圖片)

「香港人撿走了我的手機」。該內地女於Threads發布相片，指其朋友於4月18日下午6時30分左右，在深圳東門新白馬次元九號bless谷子店遺落一部iPhone 12 mini，翻查監控是被一家三口撿走，「先是男的看到了，然後叫女的去撿，女的撿到了就轉交給男的跑路了」。

香港一家三口撿走手機逃回香港 內地女急尋人

事主續說，他回家登上「Apple ID」帳號，發現其手機於晚上10時在香港北區東鐵線斷聯，已報警處理，但相信找回手機機會不大，「因為沒出境流量，所以到了出入境就沒辦法定位了 目前手機已經關機」。

事主翻查監控，發現手機是被一家三口撿走。（Threads@weitong7489)

事主翻查監控，發現手機是被一家三口撿走。（Threads@weitong7489)

事主登上「Apple ID」帳號，發現其手機於晚上10時在香港北區東鐵線斷聯，已報警處理。（Threads@weitong7489)

事主指出，手機本體價值不高，惟手機內有很多重要的照片跟資料，沒有備份，唯有向網民求救，「我真的很想要找回來。大家有沒有什麼辦法」。

網民籲報關口公安

事件引起內地及香港網民熱議，有人表示「如果你早啲發覺到可以報關口公安，因為很多大陸商場都有CCTV，商場的商家一唔見東西就看cctv，看見是香港人偷嘢就報關口，他們過關就拉得」，又期望事主早日尋回手機。

事件引起內地及香港網民熱議。（資料圖片)

一家三口身份掀內地及香港網民罵戰

然而亦有大批網民爭議這一家三口身份，質疑樓主「唱衰」香港人，「不一定是香港人撿走了，只是被帶去香港，改一下表述方式更合適，避免不必要的誤解」，隨即有網民反駁，「係啦係啦！所有香港人唔會犯法，一有咩事就大陸人，一係新移民，一係香港基層人士」、「事實就係香港人偷咗人哋嘅電話，講真邊度都有好人壞人，我唔明點解要退到大陸人身上面，啲人好似唔容許香港有壞人」。

內地女：每個地方都有好人壞人，無關地域

網民罵戰下，樓主留言致歉，強調獲警方告知這一家三口是香港人，她並非針對任何地區，「每個地方都有好人壞人，無關地域。不好意思，標題被冒犯到的抱歉」。

內地及香港網民爭議這一家三口身份。（Threads@weitong7489)

內地盜竊最高可無期徒刑

根據《中華人民共和國刑法》第264條，盜竊公私財物，數額較大或者多次盜竊的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

拾遺不報或犯香港盜竊罪 可判監禁10年

而在香港，拾獲財物並據為己有屬於刑事罪行，可能觸犯《盜竊罪條例》（第210章）中的「盜竊罪」，最高可被判監禁10年。

（Threads@weitong7489)