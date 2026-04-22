女網民呻湊仔如坐監　深感被剝奪自由悔不當初　嘆不婚不生過得爽

撰文：聯合新聞網
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生小孩後才懂「自由有多珍貴」？一名女網友分享，自從當媽後，生活被育兒完全綁住，每天陷入無止盡的照顧循環，讓她忍不住感嘆終於理解為何越來越多人選擇不生。貼文一出後，引起網友熱烈討論。

這名女網友在Dcard以「終於懂為什麼現代人不生了」為題，指出自從生下孩子後，生活節奏徹底改變，每天幾乎以4小時為一個循環，不斷重複泡奶、陪玩與哄睡，一天得執行5到6次，長期下來讓她身心俱疲。

示意圖（Unsplash@Trung Nhan Tran）

這名女網友進一步表示，雖然家庭開銷大多由老公負擔，經濟壓力相對較小，但精神與體力消耗卻非常巨大，也讓她格外懷念婚前的自由生活，雖然收入不高，但生活簡單、下班後能四處吃美食的日子，反而更加快樂。

貼文一出後，不少網友都表示：

「我也有這種感覺，日夜24小時都在顧小孩的生活，頭好暈，覺得靈魂快被抽離了」
「真的超級痛苦，我也是生了之後萬分後悔」
「剝奪感！再也沒有自由的感覺，不到三十歲，餘生卻都要為了別人而活」
「生小孩通常都是只想到好的方面，殊不知生完超痛苦，才會那麼多人產後憂鬱、後悔生小孩」

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不過，也有網友持相反意見，指出：

「那是妳，對有些人來說覺得這個陪伴成長的過程很幸福」
「其實真的是看人的，有些女生就真的很嚮往或是很喜歡小孩子」
「我大學同學有結婚的都生小孩，都很開心」
「一開始我也屬於鐵定不生派，結果最近女兒出生後，我真的很慶幸我生下她」

不少人也因看多類似的心路歷程分享而越來越晚婚，但一個人生活真的比較快樂嗎？一名網友分享，有婚有生人士的悲慘故事網上聽太多了，照理說不婚不生人士應該也有過得很悲慘的，但卻幾乎沒聽過這些人的故事，讓他感到十分困惑。

對此，不少網友表示：

「因為有苦難言？因為沒人能幫他說了？」
「因為孤獨死了你也不知道」
「在這世上也不知為何死去」
「就一個人，連故事都沒得講」
「獨居老人、遊民選一個」

此外，也有網友幽默回應：

「很慘，每年出國，每月吃大餐」
「因為過得超爽，爽的人不會發文抱怨」
「真的很慘，賺錢只能花在自己身上」
「經濟好，單身一個人也是可以過得很開心」
「不婚不生快樂一生，有需要像他們一樣上來吐苦水嗎」

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