澳女婚後不願生小孩慘遭批自私、勸離！怒列118個原因反擊勸生論

近年越來越多夫妻選擇婚後繼續2人世界,或是養寵物,不願生小朋友,做相對更自由的丁客族﹐但對於這種家庭模式也有人持不同的意見。近日一名澳洲模特兒Ellie Gonsalves,在個人社交平台Instagram上羅列了足足118個不願生小孩的原因,可見她的決心,但也因此引起了網民不同想法的討論。



Ellie Gonsalves稱不願生小朋友 引發部分網民的不理解

Ellie Gonsalves稱不願生小朋友 引發部分網民的不理解(IG@ellie_gonsalves)

澳洲33歲模特兒Ellie Gonsalves,今年與丈夫結婚,並曾公開表示自己不打算生小朋友,就引發部分網民的不理解:「不生小朋友為什麼要結婚?」、「男方應盡早跟她離婚,以免被她耽誤了。」等等評論。Ellie Gonsalves 就在個人社交平台上Instagram上發帖文,並羅列了足足118個不願生小孩的原因,回應這些惡評。

Ellie Gonsalves羅列118個不願生小孩原因

Ellie Gonsalves羅列的118個不願生小孩原因(IG@ellie_gonsalves)

在Ellie Gonsalves羅列的118個不願生小孩原因,都是一些懷孕期間、生產後、照顧小朋友甚至是去到她離世的那一刻,她都需要操心的問題,包括:產後掉髮、無止境的疲憊、剖腹產的傷口可能會感染、沒法獨處、不敢離婚等等,都是由生理到心理因生小朋友所帶來的困擾,使她不願生小朋友。

Ellie Gonsalves 羅列出118個不願生小孩原因,以下是首36個:

1. 直到離世的那一天,他們都是你的責任

2. 產後掉髮

3. 無止境的疲憊

4. 孩子會遺傳情感創傷

5. 世界人口已過剩

6. 你會看著你的孩子在有限的資源中爭奪,例如:工作、房子等

7. 你成為你的伴侶第二選擇

8. 你的孩子可能會因你年紀大了,與你斷絕關係

9. 他們可能會被霸凌

10.他們可能會成為惡霸

11. 他們可以變成連環殺手、強姦犯

12. 你會看著他們生活在一個每時每刻都充滿混亂與壓力的環境中

13. 孩子可能會忘恩負義

14. 孩子可能會很粗魯

15. 孩子可能會非常內向

16. 可怕的兩歲

17.為人父母永遠不會有休息時間

18. 懷孕期間會快速掉髮

19. 孩子可能在你體內排洩

20. 身體會浮腫

21. 臉部會浮腫

22. 身體腫脹還會伴隨靜脈曲張,非常痛苦

23. 沒有孩子搬家比較容易

24. 沒有孩子,假期會更輕鬆、有趣

25. 帶著孩子乘搭飛機幾乎是不可能的

26. 剖腹產的傷口可能會感染

27. 你可以難這流淚

28. 懷孕可能會使你患上腎結石

29. 沒法再好好睡覺

30.你會不斷擔心他們

31. 他們的痛苦就是你的痛苦

32. 拐賣兒童

33. 產後兩個月可能會出血

34. 醫生會盡一切努力讓你的寶寶安全生產,即使是撕裂你的陰道,也會讓你寶寶的頭部順利地有足夠空間出去

35. 然後醫生將其全部縫合,這樣你每次坐下或嘗試去廁所時都能持續承受疼痛

36. 孩子們很吵鬧



▼▼▼【按圖看】Ellie Gonsalves其他不願生小朋友的原因【按圖看】▼▼▼

孕育小朋友是很大責任

其實Ellie Gonsalves 在帖文中也有解釋到,她不願生小朋友的原因除了會對她生理和心理上造成影響外,更重要她認為:「I think once you decide to bring consciousness into this world... you cannot and should never walk away from that responsibility. I don't want to accept that responsibility and I can't see myself ever accepting that responsibility(我認為一旦你決定將一個有意識的生命帶到這個世界,你就不能也不應該逃避這個責任。我不想接受這個責任,我也不認為自己會承擔這個責任。)」

(IG@ellie_gonsalves)

但Ellie Gonsalves也表示她的想法並是不適合所有人,這番言論只是代表自己。她續分享當她看到身邊的人因為朋友、家人和社會壓力,而被迫做出決定時,她覺得很傷人,而她也太清楚這份壓力,因為在她一生中的大部分時間也感受到。

Ellie Gonsalves她的粉絲也留言分享自己的看法,許多人都表示支持和認同,但同時亦有很多人表示不理解(IG@ellie_gonsalves)

隨著Ellie Gonsalves的帖文發佈後,她的粉絲也留言分享自己的看法,許多人都表示支持和認同,但同時亦有很多人表示不理解:「 Gosh, so many self-centred people in this world(天哪,這個世界上有這麼多以自我為中心的人。)」

其實細看Ellie Gonsalves 所羅列的不願生小朋友的原因,都是很現實,並看得出她是經深思熟慮後的決定。而且一對夫妻是否孕育生命,最重要是雙方經討論後決定,二人都同意即可。畢竟要將一個生命帶到這個世界,就要對他負責,不像其他事情,做錯了決定改正就好,他是不能重來的。