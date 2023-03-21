湊小孩又攰使費又大　為何仍想當爸媽？6大好處　讓你人生變更好

台灣電商女王周品均在YouTube頻道「葳老闆的辣雞湯」裏，好幾次大談育兒甘苦，日前她再度跟網民分享，大談「生小孩到底有甚麼好」。



周品均一開頭就先說，如果以物質跟經濟來看，生小孩真的沒有好處，因為小孩就是會讓你一直花錢，所以生小孩的好，是好在「心靈」精神層面。接着，她列出6點，並分享她的所見所聞與自身經歷，讓爸媽好有共鳴！

照顧小孩確是不易，但換個角度想，箇中的開心也是你以往不曾感受過的吧！（按圖了解）

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1. 孩子可能成為你改變的動力

周品均提到，她有一個男性朋友本來是個廢廢的男生，但娶妻生子之後，為了想給家人好一點的生活，結果變得很上進、很努力，現在已經是個大經理。這個朋友過往因為對物質的要求不高，沒有要多好的房子車子，但成為父親後就變得不同了。周品均笑說，覺得自己不夠努力的人如果欠逼迫，可以生個小孩來「逼」自己努力。

而她自己則剛好相反，她之前是一個不折不扣的工作狂，但現在一定要找時間來陪伴小孩，所以生活步調就變慢了，作息和三餐都正常了。

2. 看到最單純天真的美好

周品均有一個女性朋友，她的兒子每天都會告訴她，媽媽妳好漂亮喔，妳的眼睛好閃亮喔！也有當爸爸的朋友說自己女兒也會一直說，爸爸你好帥喔！我將來要跟你結婚。

這雖然是童顏童語，但孩子的認真，會讓爸爸媽媽們感受到自己好像真的很棒，而且是孩子的全世界。沒生孩子之前，實在沒有其他機會有類似這樣的感受。爸媽也會因此會萌生不能讓孩子失望的心態，想去維護這樣的單純美好，也想起自己的純真。

3. 發現不一樣的自己

很多人生了小孩以後，才發現自己可以這麼無私的愛一個人，原來自己愛一個人可以不求回報，原來自己可以愛到這樣的程度，以往的愛，不可能到達這樣的高度。

周品均本來以為自己遇到小孩哭，會是一個不輕易屈服的媽媽，結果現在變成了一個捨不得孩子哭的人。人真的不知道自己有了孩子後，會有這麼自然而然的改變。

她也特別提到，她會允許孩子去體驗，像是孩子小時會狂抽面紙去玩水，她第一時間會讓孩子去體驗，不會責備或阻止，因為他根本不知道這樣是不對的。她建議爸媽面對這種情況，不要生氣，之後再找時間好好跟孩子說就好，不然會讓孩子遇到事情不趕去嘗試。

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4. 一種傳承，有一個像你的人

外貌的相似是一種，但更重要的是心靈方面，像是孩子跟自己一樣幽默，想事情的邏輯，讓你覺得他就像是志同道合的朋友。你的某個部分複製到孩子身上了，這是一種很奇妙的，讓人很開心的傳承。

而如果孩子像你又比你強，那種感覺更是開心，你會想，那是不是因為自己給了孩子「自己父母沒有給的東西」，為此，你又會更加努力。

5. 常常被上了一課

周品均笑說，我常常被孩子上了一課，像是叫他快去睡，孩子會反問，那你為甚麼不睡？其他像是玩手機、吃垃圾食物等。她就會去反思，去檢討自己的行為，為甚麼不准孩子做，自己卻管不住自己，進而做出改變。

她坦承自己就是雙標父母，也建議千萬不要用「你問題怎麼那麼多！做就對了」這種話來兇小孩。

6. 你可能會變得更美好

以前覺得環保、氣候問題，都跟自己無關，反正活不到那時候，但因為有了孩子，就會想到後代子孫會承受甚麼後果的問題。食安問題也是，會希望孩子都不要受到傷害。

漸漸的，自己變成一個有同理心、一個心裏柔軟的人。周品均說自己變得很愛哭，親情類的東西很容易感動她。而以往天不怕地不怕的她，也因為有了孩子以後，變得很軟弱，很愛惜自己的生命，連遊樂設施都不敢玩，怕自己出事，擔心這樣一來孩子怎麼辦。

總和上述六點，很多人生了小孩真的會「全方位變好」，周品均說，自己在職場上也因此更能體諒有孩子的媽媽員工，小孩的事先處理好，媽媽才可以安心工作。

「很多改變都是在有了孩子以後才發生，自己沒生孩子前真的難以想像自己會有這樣的變化。」聽她說完，相信很多父母都會大力點頭，而沒有打算生小孩的人，你有被說服嗎？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：周品均：為什麼要生小孩？6點好處，讓你全方位變好，你中了幾項？】