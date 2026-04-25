帶嬰兒坐飛機！準備耳塞贈乘客　網民稱病態風氣：不該讓父母卑微

到底是貼心，還是助長歪風？有乘客分享搭乘飛機時，遇到1對夫婦攜同嬰兒登機，欣賞對方因擔憂嬰兒哭鬧會影響機上客人，所以貼心地為各人準備小禮包，裏頭附有耳塞和糖果。



事件引來網民兩極看法，有人認為「多此一舉」，「拒絕推廣病態風氣」、「小孩本來就有權利搭飛機」、「身為母親的我覺得不用把自己搞得那麼卑微，有沒有努力安撫孩子，大家都看得出來」；但亦有意見覺得是「態度」問題，「你要別人體諒那就要讓人感受到你的誠意」、「家長很努力安撫的話，即使再吵我都覺得還可以接受」。



有攜嬰兒搭乘飛機的父母，因擔心嬰兒哭鬧造成影響，為機上乘客準備禮包附耳塞。（「threads＠yixinyide」圖片）

攜嬰兒搭飛機 父母準備耳塞贈乘客

該乘客在threads帳號「yixinyide」發帖，稱日前搭乘國泰航空一班由香港飛往武漢的航班，遇到有攜帶幼童登機的父母，貼心地為機上乘客準備耳塞，並請空姐代為轉發，欣賞對方用心舉動，表示「我們會理解，我們會體諒，因為我們知道他只是個孩子」。

內附雙語字條 盼乘客體諒哭鬧聲

從樓主上傳2張照片顯示，該對父母為機上每位乘客準備1個小禮包，裏頭裝有耳塞和糖果。禮包附有中英雙語的小字條，向乘客問好並寫着：「您好，我是小龍，我現在9個月了，這是我第一次搭飛機，可能會有點緊張、不舒服，我的爸爸媽媽會盡力安撫我，我自己也會努力，但是有時候我可能真的沒辦法控制自己，屆時還希望各位見諒，謝謝大家。小龍敬上」。

小禮包裝有耳塞和糖果，附中英雙語字條，盼望乘客體諒途中或有的哭鬧聲。（「threads＠yixinyide」圖片）

機組人員向父母表謝意：真的太暖心了

帖文引來該航班商務艙的空服員留言，指該對父母坐在經濟艙首排座位，因為擔憂嬰兒哭鬧或會同時影響商務艙客人，所以透過她們將禮包都贈予商務艙乘客，她們組員因而上前代為表達謝意，「因為真的太暖心了」，並讚揚嬰兒「小龍」飛行途中一直很乖。

雖然有網民讚賞這對父母貼心，「超棒的父母！懂得替可能受到影響的人着想，收到的人也會很暖心」，但亦有留言認為「多此一舉」，「拒絕推廣病態風氣」、「孩子上飛機怎麼了嗎？孩子不是特殊族群」、「小孩本來就有權利搭飛機，父母毋須做這樣的舉動」、「身為母親的我覺得不用把自己搞得那麼卑微，有沒有努力安撫孩子，大家都看得出來」、「現在風氣對育兒到底是多不友善，真的不要忘記大家都曾經是小孩」、「其實沒必要互相理解，如果覺得受不了可以下飛機」。

貼心VS助長歪風？ 網民：不該讓父母卑微

惟有留言覺得此舉其實是突顯父母「態度」，展示自己「將心比心」定能獲更多體諒，「你要別人體諒那就要讓人感受到你的誠意」、「態度先擺出來，大家的容忍度相對也會提高」、「有這個行為至少知道爸媽有作為，而不是放任」、「確實多少能讓其他乘客有同理的切入口」、「家長很努力安撫的話，即使再吵我都覺得還可以接受，一直不安撫的那種才是真正的顧人怨」。

（threads＠yixinyide）