一家三口乘香港快運飛日本！男童狂哭鬧　未能完成1事終全家落機

帶幼童乘搭飛機外遊，如孩子過份哭鬧，隨時全家無法起行！近日有名網民在討論區發文，表示早前乘搭香港快運航空的航班前住日本東京，同機包括一家三口乘客，其中男童一上機便哭鬧不停，表示「耳好痛，唔想搭」，哭鬧10多分鐘後仍未停止，同行母親更無法為兒子扣上安全帶，空姐表示在此情況下無法起飛，最後該對父母只好帶着兒子一同下機。



《香港01》已就事件向香港快運查詢，正等候回覆。



樓主乘搭香港快運航空的航班前住日本東京，惟同機的一家三口，當中男童一上機便哭鬧不停。（示意圖 / 資料圖片）

男童甫登機即哭鬧不停

樓主在連登討論區以「一家三口俾個細路嘈到落左機」為題發文，表示早前他乘搭香港快運航空的航班前往日本東京成田國際機場，同機有一家三口的乘客，「一上機個細路就係咁嗌搭飛機好驚，耳好痛，唔想搭」，吵鬧了10多分鐘，其間空姐也兩度上前關心。然而，該名母親試圖為兒子扣上安全帶，以準備起飛，惟男童一直抱着母親，導致無法扣好安全帶，空姐見狀表示在此情況下，飛機不能起飛，「最後老豆老母屈服，三個一齊落機」。

樓主在文中稱，幸好該家人在起飛前就離開，「唔係起咗飛應該有排受」，又表示自己無法理解該對父母為何堅持要帶小孩坐飛機，終自食其果。

母親試圖為兒子扣上安全帶，惟男童一直哭鬧，導致她無法扣好安全帶。空姐見狀表示在此情況下，飛機不能起飛，樓主稱「最後老豆老母屈服，三個一齊落機」。（《特務搞飛機》劇照）

網民斥父母自私

帖文隨即引來網民熱議，有人慨嘆該父母的心情應該非常失落，「咁就唔見萬幾兩萬」、「諗起旅行去唔成，坐返回程車返屋企嗰種失落感」，有人指出事件會為同機乘客帶來延誤，「搞到又要unload行李，成機人程trip要delay多得佢哋唔少」。

網民咁建議：帶個細路去玩咗先

不過，部份網民就認為孩子吵鬧時，父母亦未必能制止，又讚賞涉事父母至少沒有拒絕下機，「對父母算係咁，冇向職員死𦧲話小朋友等一陣間就會冷靜，逼其他人浪費時間去等個細路冷靜」，有人則建議上機前讓小孩「放電」，玩累了再上機，「其實醒少少，搭飛機當日帶個細路去玩咗先，等佢攰攰哋，但唔好畀佢瞓住，等去到機場先畀佢瞓就搞掂」。