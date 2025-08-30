男童搭飛機嘈吵尖叫　空姐多度勸籲無果　港女斥滋擾：嘈咗成程啦

在公眾地方說話要降低聲量，避免滋擾他人。有港女於網上發文公審在飛機上嘈吵的男童，她日前乘搭加拿大航空從香港飛往加拿大溫哥華，機程約12小時。有男童在乘客休息時間使用椅背上的娛樂設施玩遊戲，其間多度尖叫及大聲說話，身旁媽媽雖有安撫及「殊」了一聲着男童安靜，但男童仍繼續吵鬧，空姐多度前來勸籲安坐及降低聲量無果。港女不滿拍片，批評「嘈咗成程啦，真係好滋擾」，事件引來網民熱議。



有港女於網上發文公審在飛機上嘈吵的男童。（Threads影片截圖）

該港女於Threads發文及分享3段影片，見到當時機艙燈光昏暗，為乘客休息時間，有男童正使用椅背上的娛樂設施玩遊戲，其間多度尖叫及大聲說話。其後男童身旁姐姐使用其屏幕玩耍，引起男童不滿，再次尖叫鬧彆扭。媽媽多度安撫說「姐姐教你」及「殊」了一聲着男童安靜，此時有空姐經過提醒「sit down please（請坐下）」。

男童搭飛機嘈吵尖叫

第三段影片聽到媽媽對女兒說，「你要跟弟弟玩可以，但要選好再說」，然後聽到男童大聲說「哼，我要自己玩，不跟你玩」。

當時機艙燈光昏暗，為乘客休息時間，有男童正使用椅背上的娛樂設施玩遊戲，其間多度尖叫及大聲說話。（Threads影片截圖）

男童身旁姐姐使用其屏幕玩耍，引起男童不滿，再次尖叫鬧彆扭。（Threads影片截圖）

網民熱議：少少嘢就投訴VS父母唔管教

有網民留言批評樓主，「頂唔到細路仔嘅，唔好上機啦，又要少少嘢就投訴，出街一樣有細路」、「Cattle class（經濟艙）你想點？消噪耳機又唔買，有乜好怨」、「飛機係咁㗎啦，戴個降噪耳機好X難咩，有錢咪去搭business囉」、「你有冇諗過你細個嗰陣可能仲滋擾」、「有小朋友通常都嘈啲，大家困住喺架機冇辦法」。

不過也有網民認同樓主，「最憎呢啲高頻率尖叫，嘈到頭都痛埋，仲要佢唔似係坐飛機唔舒服而叫，係玩遊戲玩到咁嘈，乜依家影響到人仲要唔俾人講咁惡㗎？」、「唔使睇都知下面又有恐龍家長情緒勒索」、「大家都做過細路，佢識唔識睇場合安靜，好睇屋企家教，同埋佢唔係bb，識講嘢表達，亦都有理解能力，喺機上尖叫大嗌，係騷擾緊機上所有乘客，父母唔管教，就因為佢哋係小朋友？做咩都要人就晒佢？」、「都係嗰句，幾時先可以有child free航班」。

有空姐經過提醒「sit down please（請坐下）」。（Threads影片截圖）

港女不滿拍片，批評「嘈咗成程啦，真係好滋擾」。（Threads影片截圖）

樓主：尖叫聲穿透力實在太強

樓主回覆網民留言說，她當時乘搭加拿大航空從香港飛往加拿大溫哥華，機程約12小時，拍攝影片時已戴着降噪耳機，「無奈嗰啲尖叫聲嘅穿透力實在太強」。她續說，影片中的空姐多次勸籲該家庭要安坐及降低聲量，「但係佢哋都繼續咁，個空姐最後只能夠好無奈咁翻返去佢嘅座位，跟住用英文同另1位空姐呻」。