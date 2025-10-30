男童坐飛機狂喊極滋擾！父母未安撫　乘客1招嚇到他收聲全網激讚

在飛機或密閉空間遇到有小孩不斷哭鬧，實在令人無奈。有打工仔在社交平台專頁投稿，指公司舉行一年一度旅行，但在機上遇到有男童不斷哭鬧，其父母完全未有安撫任由對方大哭，聲音極度滋擾，他同事忍無可忍終於使出1招，嚇到男童即時收聲，更惹來對方父母不滿兼「怒睥」，同事之後更不饒人再「補刀」，稱「你個仔喊得，我唔喊得呀？」



有網民激讚該同事做法，更表示要「學嘢」，「生咗個小朋友完全置諸不理，都唔知生嚟把X」、「有時對住啲X街老豆老母真係要用魔法打敗魔法」、「對住啲唔講道理嘅人，係要癲過佢」，但就擔心會造成反效果，「如果個細路無停到（喊）咁點算，跟住連鎖反應嚇到其他細路喊埋一份又點計」。



有打工仔參加公司一年一度旅行，坐飛機不幸遇到有男童狂哭鬧，同事用1招嚇到他秒收聲獲網民激讚。（示意圖／Unsplash＠Suhyeon Choi）

男童坐飛機不斷哭鬧 父母沒制止

該打工仔投稿至threads專頁「officedailyhk」，指適逢公司一年一度旅行，搭乘飛機前往東京途中，在機上遇到有男童以高分貝音量不斷哭鬧，令全機乘客甚感困擾，但無奈的是對方父母完全未有制止和安撫，形容兩人「無鬧亦無氹，好似由得個仔自生自滅咁」。更不幸的是，樓主和另外2位同事剛好坐於這家人後排座位，崩潰表示「簡直苦不堪言」。

乘客感滋擾終使出1招 男童被嚇到秒收聲

樓主續稱，當時其中一位同事突然要求他「你數123呀！」他不明所以於是詢問對方原因，對方未有解釋，只是要他按要求照做，結果在他數完「1、2、3」後，該位同事突然大聲扮作哭泣「係咁嗚嗚嗚」，音量甚至比前方男童大聲近一倍，男童嚇到立刻收聲，其父母則不滿轉過頭「怒睥」樓主同事，同事則再以1句反擊，「你個仔喊得，我唔喊得呀？」

男童在飛機上不斷哭鬧，其父母未有制止兼安撫，被指「好似由得個仔自生自滅咁」。（AI生成圖片）

網民激讚：魔法打敗魔法

許多網民紛紛大讚樓主同事方法「型爆」，「英雄同事救全機」、「好想現場睇」、「有時對住啲X街老豆老母真係要用魔法打敗魔法」、「對住啲唔講道理嘅人，係要癲過佢」、「好正，我想學嘢對付自己小朋友」，又批評涉事父母不管教，「手抱仲可以放過佢，行得走得嘅唔使客氣」、「家教真係唔係個個都有，無論係個仔抑或老豆老母」、「生咗個小朋友完全置諸不理，都唔知生嚟把X」，並感嘆「如果坐長途機，有小朋友喊真係好困擾」。

憂造成反效果 甚至引來其他小童爆喊

有留言則對樓主同事方法感到好奇，「我純粹想知個『123』有咩用？」，他人回覆指「刻在亞洲人士嘅基因，對於老X數123嘅恐懼」、「勇氣加乘」、「儀式感」，但同時擔心這方法可能會引來反效果，「如果個細路無停到（喊）咁點算，跟住連鎖反應嚇到其他細路喊埋一份又點計」。

