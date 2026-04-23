墨西哥女子失蹤4日終尋回　搜救受阻揭爆笑內幕　竟全因「照騙」

墨西哥一名女子日前被家人通報失蹤，警方為此展開大規模搜救行動，但過程卻因她社交平台上的照片「修太大」而受阻，導致辨識困難，延誤尋人進度。警方表示，該女子最終在失蹤4天後被尋獲，所幸平安無事。



目擊稱女子遭持槍帶走 警方緊急展開搜查

《太陽報》報導，30歲的格雷西亞門多薩（Grecia Guadalupe Mendoza Orantes）在當地時間4月12日於墨西哥東南部失蹤，其姊姊隨即報案。

據目擊者說法，曾在奧科索科奧特拉（Ocozocoautla）看到一名持槍人士強行帶走她，遭警方懷疑門多薩的失蹤與當地近期曾發生的一起酒吧槍擊事件有關，因此高度重視，並聯合相關單位展開搜索。據了解，該起酒吧槍擊案造成4人死亡。

用「照騙」製尋人啟事 反成搜救阻礙

警方在製作尋人海報時，使用的是門多薩在社交平台發布的精修照片，並張貼於街頭與網路上。然而，當局指出，這些經過濾鏡與修圖處理的照片，與她實際外貌落差過大，反而讓民眾難以辨識。失蹤人口搜尋委員會也坦言，這是影響搜救效率的重要原因之一。

4天後公路尋獲 網友熱議外貌差異

經過連日搜索，警方最終在一處高速公路上發現門多薩，確認其人身安全無虞，但詳細經過與失蹤原因仍未對外說明。

事件曝光後引發網路熱議，不少網友直言照片與本人差異明顯，甚至有人調侃「根本認不出來」，也有人形容情節宛如電視劇橋段，嘲諷說：

據說他們在外面找她的時候，她其實就在家裡，只是大家認不出來。

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