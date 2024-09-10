70萬粉絲女神主動私訊！男子連借貸打賞逾400萬 見真身崩潰報警
撰文：TVBS新聞網
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直播主為賺錢故意營造戀愛感覺，用甜蜜攻勢誘騙粉絲打賞！
大陸南京一名34歲男子透過直播認識了一名有70多萬人追蹤的網美「妮露娜」，多次打賞後，妮露娜主動私訊他，給出進一步交往承諾。
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男子一時意亂情迷墜入情網，將所有積蓄都奉獻給對方，最終欠下一屁股債，只能睡在車上度日。
綜合陸媒報導，2022年4月男子無意間在短影音平台上看到妮露娜直播，並進行了小額打賞，結果對方主動私訊加微信好友，希望男子能多多支持她的直播。
隨著打賞額度逐漸增加，半年後妮露娜向男子表白，曖昧表示可以「處一處」，還承諾對方，若自己出名了就與他結婚。
男子聽後以為遇到真愛，每個月最少打賞人民幣30萬元，砸錢幫妮露娜贏直播對決。
除了將人民幣130萬元存款花光，還找親朋好友借了173萬元，10個月内陸續打賞了400多萬人民幣，欠下300多萬人民幣債務。
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最終男子無力償還，只能去當外賣員，每天睡在車上，甚至一天會接到200多通討債電話。
後來男子不堪欠債壓力，希望妮露娜退回部分打賞錢，結果遭對方一口拒絕，氣得他直接跑去妮露娜杭州住處，但發現根本找不到人。
兩人最終在南京見面，這才發現妮露娜竟是「照騙」。
妮露娜聲稱，家人欠高利貸、自己炒股失敗，不得已要靠直播賺錢，並承諾會歸還手機、項鏈等禮物。
然而男子遲遲沒收到物品，還發現妮露娜原來是撒謊裝可憐，氣得向警方報案，希望能追回損失。
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