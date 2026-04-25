深水埗小巴未落完客關門開車！婆婆失平衡倒地　網民斥離譜：危駕

乘客仍未完全下車，司機竟然開車！本港社交平台瘋傳影片，顯示有小巴在深水埗下客時，司機疑未有留意清楚還有乘客正在下車，隨即「踩油」關門開車，導致有長者被車門扯到失平衡跌倒地上，途人紛紛上前攙扶，並指罵司機。片段引來網民譴責司機如危險駕駛，「阿婆跌一跌，可大可小」、「咁X趕收工就唔好開工啦」。



疑涉事小巴所屬公司留言致歉並發聲明，稱司機事發後已即時上前關心婆婆情況，並為對方召喚救護車，送院接受詳細檢查。公司其後即時要求所有司機必須確保乘客完全離開車廂、並徹底遠離車門關閉路徑後，方可關門開車，強調涉事司機並非外勞，往後將繼續加強前線人員的安全培訓，避免同類事件再次發生。



深水埗有小巴仍未完全下客，司機便關門開車，導到有長者失平衡跌倒地上。（「facebook@車cam L（香港群組）」影片截圖）

深水埗小巴鬧市落客

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」分享1段影片，顯示事發於4月23日下午近2時，1輛小巴駛入深水埗鬧市並停下落客，片中可見先有2名女子下車，而1名行動緩慢的婆婆則最後下車。

1輛小巴在深水埗鬧市停下落客。（「facebook@車cam L（香港群組）」影片截圖）

1輛小巴駛入深水埗鬧市並停下落客。（「facebook@車cam L（香港群組）」影片截圖）

片中可見先有2名女子下車，行動緩慢的婆婆則最後下車。（「facebook@車cam L（香港群組）」影片截圖）

片中可見先有2名女子下車，行動緩慢的婆婆則最後下車。（「facebook@車cam L（香港群組）」影片截圖）

片中可見先有2名女子下車，行動緩慢的婆婆則最後下車。（「facebook@車cam L（香港群組）」影片截圖）

乘客未完全下車 司機「踩油」開車累長者跌倒

不過在婆婆未有完全離開車廂時，司機隨即「踩油」關門並開車，雖然當時有騎單車經過的男子伸手拍打車門示意，不過婆婆在被車門拉扯間，即時失去平衡跌在地上，有途人見狀紛紛上前關心婆婆，並試圖扶起對方，亦有男途人行近小巴，並「手指指」指向司機，相信正是批評對方未有小心駕駛；小巴司機當下立刻停車，且重開車門，惟片段結尾仍未見婆婆站起身。

婆婆未有完全離開車廂，司機便「踩油」關門並開車，婆婆被車門拉扯。（「facebook@車cam L（香港群組）」影片截圖）

有騎單車經過的男子伸手拍打車門示意。（「facebook@車cam L（香港群組）」影片截圖）

但婆婆已失平衡跌在地上，途人見狀紛紛上前關心，並試圖扶起對方。（「facebook@車cam L（香港群組）」影片截圖）

亦有男途人行近小巴「手指指」指向司機，相信批評對方未有小心駕駛。（「facebook@車cam L（香港群組）」影片截圖）

途人上前關心，試圖扶起婆婆但未能成功。（「facebook@車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民斥司機離譜：咁X趕收工就唔好開工啦

網民譴責涉事司機離譜，「阿婆跌一跌，可大可小」、「分分鐘骨折」、「真係黐X線，唔係第一次（發生呢啲事）」、「咁X趕收工就唔好開工啦」、「小巴細架易睇位都搞成咁，如果佢揸巴士仲大鑊」、「司機要確定安全再關門開車」，亦有人分享曾遇到類似險況，「試過一上車拍八達通，個司機已經俾油衝住去」。

涉事小巴公司發聲明致歉

涉事小巴營辦商留意到相關片段，留言致歉並發出聲明，「就昨日（2026年4月23日）於基隆街發生的一宗交通意外，事發時本公司一輛小巴正在上址落客。一名婆婆雙腳已踏出車外，惟司機未有察覺該小巴採用的是對外趟門設計，婆婆仍處於車門關閉的路徑範圍內。在關門過程中，車門引致婆婆失去平衡跌倒。司機即時上前關心婆婆情況，並立刻為婆婆召喚救護車及報警。雖然婆婆並無流血，但為安全起見，司機仍建議婆婆登上救護車，送院接受詳細檢查」。

強調非外勞司機 往後會加強安全培訓

小巴公司又指對事件深表遺憾，已即時要求所有司機日後必須確保乘客完全離開車廂、並徹底遠離車門關閉路徑後，方可關門開車，澄清涉事司機並非外勞司機，之後將全力配合相關部門的調查，並繼續加強前線人員的安全培訓，避免同類事件再次發生。

（facebook「車cam L（香港群組）」）