小巴未關車門行駛　乘客震驚「有安全帶都冇用」　網民：無人出聲

警方早前嚴打乘搭公共小巴時未有扣好安全帶，引來市民對乘車安全的重視。近日網上流傳影片，有小巴於行駛期間未有關上車門，坐在車門附近的女乘客即使已扣上安全帶也覺得十分危險，拍片者直言「有安全帶都冇用」，影片亦無聽到有乘客提醒司機未關車門。



不少網民留言揶揄，「冇叫、冇叫、冇叫，個個都冇叫，司機停車，司機攞身份證岀嚟，點解冇關門」、「唔係點叫亡命小巴」，亦指出「突顯安全帶的重要性」、「全車無人同司機講車門未關好？有無咁沉默呀？」。



近日網上流傳影片，有小巴於行駛期間未有關上車門，坐在車門附近的女乘客即使已扣上安全帶也覺得十分危險。（Threads@_1109_5）

有小巴女乘客於Threads發文發片，7秒影片見到她已扣上安全帶，惟小巴車門於行駛期間未有關上，完全打開，她於影片配字直言「有安全帶都冇用」。

小巴未關車門行駛 女乘客：有安全帶都冇用

影片亦於facebook群組流傳及引來熱議，網民驚訝全車無乘客開聲提醒司機，坐最近車門的女乘客更淡定玩手機，與其身後乘客同樣未有扣上安全帶，「架車開住門都冇人出聲？仲可以安心玩手機？呢班唔知係咩嘢人嚟！」、「大佬你咁影，都影咗啲無扣、無扣出嚟」。

網民驚訝全車無乘客開聲提醒司機，坐最近車門的女乘客更淡定玩手機。（Threads@_1109_5）

網民：有安全帶你先唔會飛出去呀

有網民強調扣安全帶的重要性，「就係有啲咁嘅司機所以要戴安全帶，否則飛出車」、「有安全帶你先唔會飛出去呀」，有網民揶揄「身份證，全部無冚門」、「咁樣係咪唔使叫『有落』？」 。

坐最近車門的女乘客更淡定玩手機，與其身後乘客同樣未有扣上安全帶。（Threads@_1109_5）

香港法例：未扣安全帶可罰5,000元、入獄3個月

根據香港法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》，在設有安全帶的公共小巴上，乘客必須佩戴安全帶，未有佩戴安全帶的乘客最高可被罰款5,000元及入獄3個月。

根據第374章《道路交通條例》第37條，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。