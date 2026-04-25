台男食薯條「倒入口中」嚇親日本店員引關切　網曝共鳴：會被斜眼

一名台灣男子日前赴日本旅遊，於當地快餐店用餐時，因食用薯條的方式與當地習慣不同，引起店員關注。據了解，該男子當場將整包薯條倒入口中食用，此舉令店員感到疑惑並上前關心，也讓他對日本的飲食文化產生好奇，相關經歷曝光後，隨即在網路上引發熱烈討論。



該名男子事後在社群平台Threads發文分享當時情況，指出自己用餐時習慣將整包薯條直接倒入口中食用，未料此舉竟引起店員注意，對方隨即上前關心其身體狀況，讓他感到相當錯愕。原PO表示，原以為只是個人飲食習慣差異，卻意外引發關注，忍不住在文中發問：「日本人吃薯條是不是都會一根一根慢慢吃？」

一名台灣男子日前赴日本旅遊，於當地快餐店用餐時，因食用薯條的方式與當地習慣不同，引起店員關注。（圖/翻攝自threads）

貼文曝光後，引發不少網友留言熱議，有人認為在台灣將薯條直接倒入口中的吃法其實相當常見，並笑稱「他們不知道在台灣薯條是飲料」、「日本人應該不會特別關心，通常只是斜眼看，然後發推特說這是迷惑行為（令人困擾的行為）」，有民眾分享自身習慣，指出若只是吃薯條會選擇直接倒著吃，「不想讓手變油還要再去洗手」。

不過也有另一派網友認為，日本社會普遍重視公共場合的用餐禮儀，因此對較為隨性的飲食方式可能相對不常見。在此情況下，店員主動上前關心，未必代表驚訝或異樣眼光，也可能是基於服務精神，或出於確認顧客是否需要協助、身體狀況是否正常的職業反應。

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相關討論也延伸至不同的用餐習慣差異，有網友分享自身經驗指出：「我去日本沖繩吃烤飯糰，他們要放在紙袋裡吃，我用筷子吃，店員還問我飯糰是不是很燙。」有人也提到在日本壽司店用餐時，因一次點了多盤壽司與茶碗蒸，讓一旁客人露出驚訝神情，但實際上只是因份量超出預期而勉強吃完，深怕留下食物被視為失禮。

此外，有網友分享，日本對公共行為與細節較為講究，即使是像甩塑膠袋這類小動作都可能被放大解讀，因此像將薯條直接倒入口中的吃法，也可能在當地引發不同觀感與討論。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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