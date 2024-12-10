日本知名壽司近幾年陸續來港開店，由於菜單選擇性眾多，顧客可以自由選取想吃的壽司種類。



一名日本網友透露在某家迴轉壽司店用餐完後，結帳時竟被告知點餐資料不見了，被要求回想剛才吃了哪些壽司，貼文一出立刻引發網路熱議。

日本迴轉壽司店員竟提這「地獄級要求」 網民：所以吃之前要拍照（01製圖）

點圖放大看詳細經過及網民意見：

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旅居日本的台灣部落客「魚漿夫婦」在臉書分享一則趣聞，一位日本網友去迴轉壽司店用餐，準備結帳時意外被店員告知：

我們的資料不小心消失了，能麻煩您回想一下自己剛剛吃了什麼嗎？

原PO聽完後直呼：

簡直是地獄級難度的任務！

貼文一出，網友熱烈留言：

「這是吃到回想壽司吧」

「突然地進入良心考驗模式」

「我吃了8盤黃瓜壽司」

「我吃了8盤薑片」

「連當下在選下一盤的時候都要遲疑剛剛有沒有吃過這個口味了」

「只記得第一盤跟最後一盤」

「不是看盤色及盤子種類嗎？」

「我可能需要再吃一次來回想一下」

「所以我吃之前都會拍照」

「之前在岡山的岩榮，他們是在盤子裡埋了RFID晶片，用台手持掃描機掃一掃就知道多少錢了」



有台灣網友也遇過類似情形：

「藏壽司台北車站店之前也有發生過，店員會一個一個問你剛剛吃了什麼」

「藏壽司有遇過，基本上我都拿軌道上的，只有少數點平板，結帳的時候發現平板計算數量出現問題算不出來！一開始幫忙結帳的店員也是一直要我們回想自己吃了幾盤，也如實告知大約吃的盤數，後來店長出來告知是他們系統出問題，造成我們困擾實在抱歉，這單就只跟我們收平板點餐的記錄盤數」



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稱開錯房門 但女網友列出不少疑點 點圖放大看控訴原文及相關照片：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】