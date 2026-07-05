公廁門底留大縫隙原因曝光！關鍵時刻能救命　揭隱藏3大實用功能

許多公廁的廁門，都會在底下留下較大的縫隙，不少人都擔心有泄露隱私或被偷窺的風險，甚至抱怨相關機構小器，這點材料都捨不得花。然而這種看似令人尷尬的門縫，其設計並非缺陷或偷工減料，而是有實際用處，除了關鍵時刻更可化身「求救窗口」，背後更隱藏了3大不為人知的實用功能。



公廁廁門底留大縫隙，這種看似令人尷尬的門縫，其設計並非缺陷或偷工減料，而是有實際用處。（AI生成圖片）

意外發生時變求救窗口

公共廁所這種地方，最怕的不是門外的人着急，而是裏面使用者因為身體不適被反鎖在裏面，這時候門底下的縫隙就能發揮重要作用，若暈倒的人還有點微弱的意識，可以從縫隙中發出求救信號，例如將手腳伸出縫隙，外界人員可以通過縫隙發現異常及時救援。

17歲少女在廁所內癲癇發作，在廁門縫隙露出半截小腿，讓外面人知悉有意故發生。（網上圖片）

以2022年9月1日浙江松陽服務區一場意外為例，17歲少女在廁所內癲癇發作，在廁門縫隙露出半截小腿，廁所管理員得知情況後趕到現場，立即破門進入，恰逢當天服務區有核酸採樣駐點，現場醫護人員第一時間到場急救，隨後少女逐漸恢復意識。

門底留縫能與頂部空間形成對流，加快空氣流通，減少細菌滋生。（AI生成圖片）

門底留縫可以通風散味還利於排水防滑

廁所內的空間較潮濕、狹小且密閉，導致氣味極其難聞，廁所門要是全封住，內裏就會更悶焗，異味也散不出去。門底留縫就能與頂部空間形成對流，加快空氣流通，減少細菌滋生。

此外，由於公廁人流量大，地面需要反覆沖洗消毒，這條縫隙就像排水通道，讓污水快速從縫隙中排出，縮短地面乾燥時間，有效避免使用者因地滑而跌倒受傷。

中國內地《城市公共廁所設計標準》（CJJ14-2016）裡明確要求了，公廁的隔板以及門的下沿與地面間距應大於10厘米，最大距離不宜小於15厘米。（AI生成圖片）

廁所門空出一節是硬性要求

中國內地《城市公共廁所設計標準》（CJJ14-2016）裡明確要求了，公廁的隔板以及門的下沿與地面間距應大於10厘米，最大距離不宜小於15厘米。

這項設計不僅保障了緊急情況下的觀察需求，還兼顧了通風與清潔便利性。下次見到這道縫隙，不妨多一份安心。

（綜合）

其他報道：女生用首爾公廁廁紙後私處劇痛送院 以為投毒 警揭與偷拍犯有關

韓國公廁驚現「毒廁紙」？首爾有女生在商場公廁如廁後突然身體不適兼私處劇痛被緊急送院，治療後仍有發癢等情況。警方調查後發現女子使用過的廁紙上面沾有「不明異物」，認為案件不單純，終揭發是1名20多歲男子想在廁所內安裝針孔攝錄機偷拍，推測他固定器材時使用的強力黏合劑疑沾到廁紙上。警方正將廁紙送往化驗，並調查疑犯的犯案動機。



韓國1名女子在首爾某商廈的洗手間使用廁紙後，感到私處疼痛，後被緊急送醫。示意圖。（AI生成圖片）

女生去首爾商場公廁後劇痛 送院後仍發癢

綜合《SBS NEWS》和《每日新聞80》等外媒報道，4月26日晚，首爾1名女子在冠岳區新林洞某商場使用廁所後，身體感不適、私處劇痛，隨後被緊急送院，目前並無大礙，但身體仍有發癢等狀況。

警方接報後認為案件可疑，到案發地點採集樣本作化學分析，結果顯示女子使用的廁紙被不明異物污染，原本懷疑是一項「隨機投毒」事件。

全文：女生用首爾公廁廁紙後私處劇痛送院 以為投毒 警揭與偷拍犯有關