背包男當街隨處小便　被正義阿叔喝罵趕跑　網民：30米內就有公廁

附近就有廁所，卻要隨處小便？有港男於網上發文公審1名揹背包男子當街隨處小便，當時1名穿短褲阿叔在場目擊，氣憤指罵背包男「你喺度屙尿」，背包男急忙邊拉着未扣好的皮帶跑走，邊用普通話解釋隨處小便原因。



網民留言批評背包男，「香港周街都係廁所，都唔明點解可以周街屙尿」、「後面不用30米就有公廁」，亦讚賞阿叔，「黑衫叔叔好波，通常見到有人周街屙尿都係擰歪面行過就算」、「respect阿叔見義勇為XX啲X街」。



有港男於網上發文公審1名揹背包男子當街隨處小便，當時1名穿短褲阿叔在場目擊，氣憤指罵背包男「你喺度屙尿」。（Threads@___10__02_）

該港男於Threads發文表示，「你老X，諗住望下海，結果見到有人喺度屙尿」。他分享1段28秒影片，影片見到，穿短褲阿叔在垃圾桶旁、圍板前指責揹背包的男子隨處便溺，「你喺度屙尿」，背包男走近阿叔，抬起左腳似想踢人，阿叔立即伸手阻止，並說「你唔好喺度走呀！」。

背包男當街隨處小便 正義阿叔喝罵趕跑

背包男之後轉身跑走，其間雙手一直拉着未扣好的皮帶，阿叔繼續罵道「你喺度屙尿，有冇搞X錯呀你，我X你老X呀，你做乜X嘢呀！」，背包男邊跑邊用普通話解釋「我喝多了，兄弟」，又不斷回頭察看情況。樓主則在背包男跑走期間發言，「X你老X，好X臭」、「屙完尿就喺度周圍走」。

背包男走近阿叔，抬起左腳似想踢人，阿叔立即伸手阻止，並說「你唔好喺度走呀！」。（Threads@___10__02_）

背包男之後轉身跑走，其間雙手一直拉着未扣好的皮帶。（Threads@___10__02_）

網民：飲醉酒就可以通街屙尿？

網民留言批評背包男，「飲醉酒就可以通街屙尿？」、「個廁所喺後面唔到30秒路程」、「咁大個人連大小便都控制唔到」、「仲要喺沙袋度射尿，啲味係唔會散㗎」、「嗰個位成日都好臭！唔怪之得」、「等佢開波先阻止嘛，無咁易中斷哈哈」，又說「睇佢似返工嘅人，放大佢個樣，等佢啲同事都知」、「俾人揭發仲想踢人，好核突，有冇人識佢，勸下佢啦」。

不少網民感謝阿叔，「金毛師兄見義勇為，香港需要多啲呢啲人」、「金毛兄夠勁，我一定唔夠膽，我主要怕佢屙向我嗰到」、「真心respect嗰位ching！第一次見人敢出手阻止」、「做得好，大大力XXX佢哋」。

背包男邊跑邊用普通話解釋「我喝多了，兄弟」。（Threads@___10__02_）

背包男不斷回頭察看情況。（Threads@___10__02_）

公眾地方隨地大小便 初犯可罰款5,000元

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8（1A）條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，根據法例第228章《簡易程序治罪條例》第4條，任何人無合法許可權或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。