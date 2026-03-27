女子荒野雪地遇狗狗追車求助 掉頭營救獲贈：3隻新生驚喜謝禮
撰文：快科技
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在冰天雪地的黑龍江，一段關於營救與新生的溫暖故事在寒冬中悄然上演。
3月初，一名女子在開車前往黑龍江省黑河市的途中，偶遇了一隻在路邊徘徊求助的動物。起初，面對荒郊野嶺和極寒天氣，女子並不能確定眼前的是流浪狗還是野狼。
出於安全考慮，她沒敢貿然停車施救，而是選擇繼續駕車前行。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
冰天雪地遇到狗狗求助 沒想到還有意外之喜：
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然而這隻狗狗並沒有放棄，它在後面奮力奔跑，竟然持續跟了好幾公里。最終她決定掉頭回去，嘗試着向狗狗打招呼，沒想到狗狗聽話地跳上了副駕。
讓女子萬萬沒想到的是，這位特殊的乘客上車後不久，便為她準備了一份意想不到的驚喜。在到家之後，這隻狗媽媽順利產下了三隻可愛的狗寶寶。
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