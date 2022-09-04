大象遭14隻母獅圍攻　牠靠這「戰術」成功擺脫　結局逆轉大快人心

獅子被稱為「萬獸之王」，擁有強大的獵食能力，但遇到身軀比牠大上數倍的大象，即使成群圍攻也未必討得到便宜。



一名印度網友在推特分享一段2分多鐘的影片，一隻大象在河邊遭到14隻母獅的圍剿，一隻母獅先是撲上去抱住大象的臀部緊緊咬住不放，大象加快腳步想要擺脫，其他獅群也跟著移動伺機而動。

大象遭14隻獅子圍攻，結局逆轉獲網民激讚：名符其實的低調王者。

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鏡頭一轉，大象身上已有兩隻母獅，一隻仍抱住屁股，另一隻穩穩趴在牠背上咬住後頸，後面還有更多的獅子趁機想要撲上去；大象身體一個大迴旋，揮動鼻子驅趕，攝影者看的相當緊張，不斷為大象打氣：「快點反擊阿！你做得到的！」。

大象改變策略往河裡跑去，這招成功讓大部分獅子止步，只剩兩隻持續尾隨，大象仍不時回頭恫嚇。背上那隻母獅疑似沒力了自己跳下來，大象展開反擊對其狂追，嚇得牠趕緊落跑。追逐途中大象已回到岸邊，獅群又圍上去展開攻擊，大象轉頭往河裡走。

當大象走得更遠，只剩一隻獅子不死心緊跟在牠後面，大象被弄得不耐煩了，自認一對一情況下自己不會輸，回頭全力朝牠衝去，獅子被嚇得屁滾尿流逃跑，引得幫大象加油的拍攝者哈哈大笑。

這支影片至今已有30多萬人次觀看，網友直呼萬獸之王要換人當了，也有人表示大象很有力量又有智慧，是名符其實的低調王者。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】